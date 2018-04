Gomorra 4: Torna Marco D'Amore, come regista

Marco D'Amore resta in Gomorra! Premiato al Festival della Televisione di Monte Carlo per il ruolo di Ciro Di Marzio, come i fan sapranno sacrificatosi e morto per mano dell'amico Genny nel finale della scorsa stagione, l'attore campano è tornato sul set del crime drama di successo di Sky Atlantic, questa volta in qualità di regista.

In attesa del primo ciak della quarta stagione, previsto per metà aprile, da Deadline si apprende che D'Amore dirigerà alcuni dei nuovi episodi, per lui prima esperienza dietro la macchina da presa. Le 12 puntate ordinate da Sky saranno girate tra Napoli, Bologna e Londra, prima volta di Gomorra nel Regno Unito dopo aver visitato Germania, Spagna e Bulgaria. Ad affiancare D'Amore alla regia ci saranno i veterani Francesca Comencini e Claudio Cupellini, oltre agli altrettanto esordienti Enrico Rosati e Ciro Visco.

Per quanto riguarda la storia, la nuova stagione vedrà Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell'Anna) cercare di stabilire un nuovo equilibrio al potere, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) consolidano i loro affari criminosi nel centro di Napoli. I protagonisti affronteranno nuove minacce e nemici spietati, con Genny chiamato nuovamente a prendere delle decisioni difficili per proteggere la sua famiglia. Il debutto in tv è previsto presumibilmente nel 2019.