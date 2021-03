Golden Globe 2021: I vincitori per le Serie TV

News Serie TV

Consegnati a Los Angeles i Golden Globe 2021, gli ambiti premi per il cinema e la tv assegnati dall'associazione della stampa estera di Hollywood. Tra le serie tv più premiate, The Crown e La regina degli scacchi.

La scorsa notte, la Hollywood Foreign Press Association ha annunciato i vincitori dei Golden Globe 2021, l'importante riconoscimento che ogni anno celebra l'eccellenza della tv e del cinema premiando la serie, i film e gli interpreti che si sono distinti per la loro originalità e il loro talento. Durante una cerimonia insolita condotta da Amy Poehler e Tina Fey collegate da una costa e dall'altra negli Stati Uniti, la stampa estera di Hollywood ha riconosciuto fondamentalmente la superiorità del drama biografico di Netflix The Crown, prima con le sei nomination e ora con i quattro premi assegnati, in entrambi i casi più di chiunque altro. Il servizio streaming ha vinto anche con La regina degli scacchi, miglior miniserie e Anya Taylor-Joy ovviamente miglior attrice in una miniserie, riconfermandosi la piattaforma più premiata. Scontata anche la vittoria di Schitt's Creek come miglior comedy, mentre era meno prevedibile ma meritato il Globo d'Oro a Jason Sudeikis per la sua interpretazione in Ted Lasso di Apple TV+. Ecco qui di seguito tutti i vincitori della 78esima edizione.

Golden Globe 2021: I vincitori della 78esima edizione

MIGLIOR DRAMA

Lovecraft Country

Ozark

Ratched

The Crown - VINCITRICE

The Mandalorian

MIGLIOR COMEDY O MUSICAL

Emily in Paris

Schitt's Creek - VINCITRICE

Ted Lasso

The Flight Attendant

The Great

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Josh O'Connor, The Crown - VINCITORE

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMA

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown - VINCITRICE

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso - VINCITORE

Ramy Youssef, Ramy

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Lo straordinario mondo di Zoey

Catherine O'Hara, Schitt's Creek - VINCITRICE

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

La regina degli scacchi - VINCITRICE

Normal People

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, Sfida al Presidente

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, Un volto, due destini - VINCITORE

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Cate Blanchett, Mrs. America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi - VINCITRICE

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

John Boyega, Small Axe - VINCITORE

Brendan Gleeson, Sfida al Presidente

Daniel Levy, Schitt's Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Gillian Anderson, The Crown - VINCITRICE

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt's Creek

Cynthia Nixon, Ratched