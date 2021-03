I Vincitori dei Golden Globe 2021: ecco tutti i premi per il cinema

News Cinema

Golden Globe 2021: Sono stati consegnati questa notte a Los Angeles gli ambiti premi per il cinema e la TV assegnati ogni anno dall'associazione della stampa estera di Hollywood.

Nessuna grande sorpresa all'edizione 2021 dei Golden Globes: ha vinto chi si sapeva avrebbe vinto in praticamente tutte le categorie. Migliori film sono Nomandland e Borat Subsequent Moviefilm, Chole Zhao si aggiudica anche il premio per la regia. Migliori interpreti sono Sasha Baron Cohen, Rosamund Pike, Andra Day e Chadwick Boseman, premiato postumo.



Ecco l'elenco completo dei premiati ai Golden Globes 2021:

Golden Globe 2021: Tutti i vincitori

Miglior film drammatico

Vincitore: Nomadland

Miglior film commedia o musicale

Vincitore: Borat Subsequent Moviefilm

Miglior regista

Vincitrice: Chloe Zhao per Nomadland

Miglior attrice in un film drammatico

Vincitrice: Andra Day per The United States vs Billie Holiday

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Vincitrice: Rosamund Pike per I Care A Lot

Migliori attore in un film drammatico

Vincitore: Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior attore in un film commedia o musicale

Vincitore: Sacha Baron Cohen per Borat Subsequent Moviefilm

Miglior attrice non protagonista

Vincitrice: Jodie Foster per The Mauritanian

Miglior attore non protagonista

Vincitore: Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Miglior film straniero

Vincitore: Minari (USA)

Miglior film d'animazione

Vincitore: Soul

Miglior Sceneggiatura

Vincitore: Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7

Emerald Fennell per Promising Young Woman

per Promising Young Woman Jack Fincher per Mank

per Mank Christopher Hampton e Florian Seller per The Father

e per The Father Chloé Zhao per Nomadland

Miglior colonna sonora

Vincitori: Jon Batiste, Atticus Ross e Trent Reznor per Soul

Alexandre Desplat per The Midnight Sky

per The Midnight Sky Ludwig Goransson per Tenet

per Tenet James Newton Howard per Notizie dal mondo

per Notizie dal mondo Atticus Ross e Trent Reznor per Mank

Miglior canzone

Vincitrice: "Io sì" - La vita davanti a sé