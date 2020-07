Giornata dell'amicizia: Cinque Serie TV che l'hanno celebrata disponibili in streaming su Netflix

News Serie TV

Da Stranger Things a Summertime, ecco cinque titoli (più uno) in streaming che ci hanno insegnato cosa significa essere veri amici.

Decennali o di una sera, infantili o tardivi, platonici o passionali: quante forme possono assumere i rapporti di amicizia? Si dice che chi trova un amico trovi un tesoro e che questo sentimento crei legami ancora più forti di quelli d'amore. Sarà vero? Una cosa è certa: sono decine le Serie TV che ci hanno mostrato amicizie bellissime e genuine e personaggi legati da sinceri sentimenti di stima e affetto. In occasione della Giornata internazionale dell'amicizia, fissata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio per il 30 luglio, abbiamo selezionato cinque Serie TV (più una bonus) che hanno portato sul piccolo schermo alcune tra le migliori storie di amicizia mai viste in TV. Le abbiamo scelte tra quelle disponibili in streaming su Netflix creando il giusto mix tra i titoli più recenti e quelli diventati già cult. Chi non vorrebbe degli amici così?

Netflix, le migliori Serie TV sull'amicizia

Scegliere soltanto cinque Serie TV che hanno celebrato l'amicizia prendendole dal vasto catalogo di Netflix è davvero un'impresa ardua. Ecco allora alcuni titoli che hanno mostrato diverse facce dell'amicizia: da quella adolescenziale di Stranger Things e Summertime a quella matura di Grace and Frankie fino a quella di due persone legate da uno (o più segreti) come Judy e Jen di Dead to Me.

Dead To Me

Grace and Frankie

Stranger Things

Summertime

Valeria

Bonus: Friends

Dead To Me

Christina Applegate e Linda Cardellini interpretano due donne completamente diverse unite dal lutto: la prima ha perso il marito, vittima di un incidente d'auto, la seconda il compagno Steve morto a causa di un infarto (o almeno, questo è quello che sappiamo all'inizio della serie). Nonostante gli stili di vita diversi, Jen e Judy diventano inaspettatamente amiche e, anche quando le cose si complicano, continuano a darsi sostegno a vicenda. Dead to me (a cui, non a caso, è stato aggiunto il sottotitolo italiano Amiche per la morte), è una dark comedy che mostra come si possa trovare una vera amica anche nei momenti che sembrano i più sbagliati.

Grace and Frankie

Le spumeggianti Jane Fonda e Lily Tomlin hanno portato sul piccolo schermo una delle amicizie più divertenti e particolari mai viste in una Serie TV. Le loro Grace e Frankie sono due donne che si trovano, loro malgrado, a vivere sotto lo stesso tetto dopo che i rispettivi mariti rivelano di amarsi da anni e di volersi sposare. Anche se molto diverse (la prima una raffinata magnate dei cosmetici, la seconda una spiantata hippie), le due cercano di rifarsi una vita, ormai alla soglia della terza età, con risultati sorprendenti. Una curiosità: per le incredibili somiglianze con le protagoniste di Dead to Me, c'è anche chi crede che Grace e Frankie non siano nient'altro che le versioni più "agée" di Jen e Judy! Una teoria interessante.

Stranger Things

Prendi quattro ragazzini nerd che vivono in una tranquilla cittadina dell'Indiana nel 1983 la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa improvvisa di uno di loro. Aggiungi l'arrivo di una strana ragazza dai capelli rasati fuggita da un laboratorio segreto. Tutti insieme fanno gruppo per contrastare terribili creature provenienti da una misteriosa realtà chiamata Il Sottosopra. Come non instaurare un forte legame destinato a unire tutti per sempre? Stranger Things ci ha dato più di una lezione sull'amicizia: dalla necessità di non perdere mai la fiducia nell'altro, all'importanza di avere un "codice segreto" con cui comunicare con gli amici in caso di emergenza.

Summertime

L'estate, la riviera romagnola, le amicizie di una notte che sembrano per sempre e quelle insospettabili che diventano preziose. Summertime, una delle ultime serie originali italiane di Netflix, mostra tutta la spensieratezza dei rapporti adolescenziali e i diversi risvolti che può avere l'amicizia quando si è giovani, ma non ancora adulti. C'è Edo (Giovanni Maini), amico di una vita di Summer (Coco Rebecca Edogamhe), che inizia a provare qualcosa di più per lei mettendo a rischio un legame che li lega da sempre; c'è Sofia (Amanda Campana), anche lei amica di Summer fin dalle elementari che si trova, come spesso accade, divisa improvvisamente dall'amica per colpa di un ragazzo; ci sono poi Dario (Andrea Lattanzi) e Sofia che instaurano un'improvvisa e sincera amicizia, probabilmente una delle più vere e belle mai viste in un teen drama.

Valeria

"Non conta chi ti ha spezzato il cuore o quanto ci vuole per guarire. Non ce la farai mai senza le tue amiche". È questa una delle più celebri frasi di Carrie Bradshaw, la storica protagonista di Sex and The City, che però potrebbe adattarsi perfettamente alla storia di Valeria, Carmen, Lola e Nerea, le protagoniste della comedy spagnola Valeria, basata sulla fortunata saga di romanzi rosa di Elísabet Benavent. Definita da molti, non a caso, una Sex and The City in salsa iberica, questa serie racconta con leggerezza e sveltezza le emozioni, le gelosie, i dubbi, i segreti, i dolori e i sogni di quattro amiche sulla trentina. Per chi alla rigida New York preferisce l'assolata e passionale Madrid.

Bonus: Friends

Impossibile non includere in questo speciale elenco di serie che hanno celebrato l'amicizia la serie che più di tutte ci ha fatto battere il cuore (e oltre 25 anni dopo continua a farlo), di fronte alle indimenticabili storie di sei amici, tutti bizzarri a modo loro, che ci sono sempre stati l'uno per l'altro. Parliamo di una serie fuoriclasse: Friends. Nel corso di dieci stagioni, i rapporti tra i protagonisti si sono evoluti, alcuni si sono trasformati - come era normale - in qualcosa più grande di un'amicizia ma la comedy non ha mai perso il suo smalto. Quanti amici possono dire di conoscersi così bene a vicenda come dimostrano i protagonisti di Friends nello storico quiz con cui mettono alla prova la loro amicizia in un'ormai iconica scena del dodicesimo episodio della quarta stagione.