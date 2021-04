Ginny & Georgia rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Il dramedy con Brianne Howey e Antonia Gentry è stato visto da 52 milioni di abbonati Netflix nelle prime quattro settimane dall'uscita.

Si torna a Wellsbury! Netflix ha rinnovato Ginny & Georgia, il dramedy creato da Sarah Lampert e incentrato sulla storia della quindicenne Ginny Miller (Antonia Gentry) e della sua esplosiva mamma trentenne Georgia (Brianne Howey), per una seconda stagione. La notizia è stata data dagli stessi protagonisti della serie con un video postato sui canali social di Netflix e che vedete in basso.

Il successo di Ginny & Georgia

La prima stagione di Ginny & Georgia ha debuttato su Netflix lo scorso 24 febbraio ed è finita immediatamente al centro delle polemiche per alcune trovate considerate razziste e, in particolare, per una battuta sessista che ha fatto irritare non poco la cantautrice Taylor Swift. Il pubblico, però, ha premiato la serie incentrata sulla coppia madre/figlia che si trasferisce nella pittoresca cittadina (immaginaria) di Wellsbury nel New England per iniziare una nuova vita dopo un passato turbolento. Netflix ha fatto sapere che nelle prime quattro settimane dall'uscita, Ginny & Georgia è stata vista da 52 milioni di utenti risultando particolarmente popolare negli Stati Uniti, in Australia, in Brasile e in Kenya.

Ginny & Georgia tornerà con 10 nuovi episodi

La serie tornerà con una seconda stagione di 10 episodi che sarà prodotta, come la prima, in Canada. Al timone ci sarà lo stesso team creativo tutto al femminile, composto dalla showrunner Debra J. Fisher, dalla creatrice Sarah Lampert e dalla regista Anya Adams, coinvolte anche come produttrici esecutive. "Apprezziamo moltissimo l'incredibile risposta e l'amore che tutti voi avete mostrato verso Ginny & Georgia. Siamo particolarmente grate a Brianne e Toni, che hanno posto il livello dell'asticella sempre più in alto. Non vediamo l'ora di tornare a Wellsbury per la seconda stagione", hanno detto tramite un comunicato Debra J. Fisher e Sarah Lampert.

