Ginny & Georgia, Taylor Swift si scaglia contro la serie Netflix: "Profondamente sessista"

News Serie TV

La popstar indignata per una battuta che la riguarda, a suo dire poco rispettosa.

Ginny & Georgia, una nuova serie tv arrivata qualche giorno fa in streaming su Netflix, sta riscuotendo un discreto successo (attualmente si trova al primo posto nella Top 10 dei contenuti più popolari sul servizio anche in Italia). I giudizi positivi sul dramedy, una specie di Una mamma per amica aggiornata al 2021 visto che racconta la storia di una madre trentenne e di una figlia quindicenne che sembra essere più matura della prima, potrebbero però essere velocemente oscurati dall'opinione dell'influente Talyor Swift, una delle popstar più amate negli Stati Uniti e non solo. La cantautrice, infatti, si è scagliata senza troppi giri di parole contro la serie, a suo dire sessista e misogina. Il motivo? Una battuta che gli sceneggiatori hanno fatto dire alla protagonista Ginny (Antonia Gentry).

Ginny & Georgia nella bufera dopo una battuta su Taylor Swift

"Hey, Ginny & Georgia, il 2010 mi ha chiamata e rivuole indietro quella battuta pigra e profondamente sessista. Quando la finiremo di disprezzare le donne che lavorano sodo definendo questa m***da DIVERTENTE?", ha scritto Taylor Swift su Twitter postando la battuta incriminata. Nella serie, precisamente nell'ultimo episodio della prima stagione, viene pronunciata da Ginny la quale, rivolgendosi a sua madre Georgia (Brianne Howey) che le chiede della sua recente rottura con un ragazzo, dice: "Che ti importa? Hai cambiato uomini più velocemente tu che Taylor Swift". La cantante, nel suo messaggio, si è rivolta poi anche direttamente a Netflix facendo riferimento al suo documentario disponibile sulla piattaforma e scrivendo: "Dopo Miss Americana, questa caduta di stile non ti calza a pennello. Buon mese della storia delle donne, direi".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

I social divisi su Ginny & Georgia

Sui social, naturalmente, è in corso una guerra tra chi appoggia Taylor Swift e chi, invece, crede che la reazione della cantautrice sia esagerata. In fondo, negli ultimi anni, è accaduto spesso che venissero fatte battute simili proprio in riferimento alle molte storie d'amore finite di Swift di cui lei stessa ha parlato nelle sue canzoni. Ma c'è anche chi fa notare che anche altre serie (è il caso di Brooklyn Nine-Nine, New Girl e The Vampire Diaries) hanno fatto ironia citando la cantante o i versi delle sue canzoni pur rimanendo sempre rispettose. Netflix non ha ancora risposto a Taylor Swift né ha voluto commentare, per il momento, la polemica.