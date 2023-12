Gigolò per caso: Su Prime Video la comedy delle feste con Pietro Sermonti e Christian De Sica

News Serie TV

Sei episodi per una commedia degli equivoci che mette in scena situazioni paradossali (e per questo divertenti) senza cadere nel volgare: nel cast anche Ambra Angiolini, Asia Argento e tante guest star.

Sarà che c'è Christian De Sica, un attore che associamo inevitabilmente ai famigerati cinepanettoni. Sarà che, a Natale, niente mette d'accordo diverse generazioni davanti alla tv come una commedia. Gigolò per caso, la nuova serie originale italiana di Prime Video disponibile da oggi 21 dicembre, sembra proprio un prodotto adatto per le feste natalizie. Quell'intrattenimento leggero (ma non banale) che una risata la strappa a tutti. Il merito è di una sceneggiatura - di Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni - che rimane in equilibrio su un terreno scivoloso senza cedere alla volgarità (parliamo pur sempre di gigolò) e soprattutto della coppia formata da Pietro Sermonti e Christian De Sica, due assi della comicità che interpretano due personaggi opposti e insieme fanno scintille. Ma di cosa parla Gigolò per caso? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Gigolò per caso da padre in figlio: La trama della serie di Prime Video

Coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red e diretta da Eros Puglielli, Gigolò per caso racconta del particolare rapporto che lega un padre e un figlio, Giacomo e Alfonso (De Sica e Sermonti). Alfonso, come il padre, è esperto di antiquariato e lavora per un orologiaio. Quello che non sa è che suo padre, che credeva un semplice antiquario, in realtà gli nasconde il suo vero mestiere: è un gigolò molto richiesto e con delle tecniche di seduzione piuttosto particolari che ha riassunto in un manuale e chiamato "Il Metodo Bremer". Peccato che, dopo un infarto, non possa più esercitare questa "professione" e accontentare le tante clienti che negli anni si sono affidate a lui. Dapprima sconvolto da questa scoperta, Alfonso poi riconsidera la sua vita; trovandosi in crisi con la moglie Margherita (Ambra Angiolini) e in difficoltà economiche, decide di seguire le orme di suo padre sostituendolo con le sue clienti.



Il cast

Questa decisione lo porterà a cacciarsi in situazioni assurde con clienti dai gusti più disparati e dal diverso temperamento interpretate, tra le altre, dalle guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. Ma Gigolò per caso può contare anche su altri attori come Asia Argento che si cimenta per la prima volta nella commedia nei panni di Costanza, una terapista che crea scompiglio nella relazione tra Alfonso e Margherita; Frank Matano negli inediti panni di un Don Luigi, un sacerdote che cerca di tenere a bada l'amico Alfonso ma spesso deve arrendersi davanti ai fatti; e ancora Greg, Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena e Stefania Sandrelli. Quest'ultima in un ruolo chiave che in certi punti fa virare la comedy verso il genere dramedy.

Un viaggio alla scoperta di sé e dell'universo femminile

Oltre a far ridere (Giacomo e il suo "Metodo Bremer" per sedurre le donne, che gli autori esorcizzano con l'ironia, sono fonte di divertimento assicurato), Gigolò per caso tocca anche temi sicuramente seri. A un certo punto, diventa un vero e proprio viaggio attraverso l'universo femminile compiuto dal confuso Alfonso anche grazie a un podcast femminista condotto dalla vicina di casa di Giacomo, Eva (Giorgia Arena). E alla fine, in una Roma a tratti magica, il personaggio di Pietro Sermonti capisce chi è veramente e cosa vuole dalla vita. Si può essere uomini femministi? La fragilità maschile è un pregio? Alfonso lo comprende a sue spese, e noi spettatori con lui.