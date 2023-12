Gigolò per caso: La nostra video intervista a Pietro Sermonti, Christian De Sica e al regista Eros Puglielli

News Serie TV

Arriverà il 21 dicembre su Prime Video la nuova comedy originale Gigolò per caso: abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il regista e i protagonisti, una coppia padre/figlio molto particolare.

Una serie che vuole farci ridere ironizzando sugli stereotipi e, magari, superandoli. Gigolò per caso, in arrivo su Prime Video il prossimo 21 dicembre con 6 episodi tutti subito disponibili, è prima di tutto una comedy. Perché fa ridere, come ha sottolineato Pietro Sermonti quando, in conferenza stampa, gli argomenti di cui si parlava sono diventati piuttosto seri. Ma è il tipico prodotto che, come si dice, fa ridere ma anche riflettere. Sui ruoli che la società assegna ai generi, sulle differenze uomo/donna e sul fantomatico Metodo Bremer messo in atto nella serie da Giacomo (Christian De Sica), un gigolò vecchio stampo che crede ancora nel "teorema" di ferradiniana memoria e che vuole indottrinare il figlio Alfonso spingendolo verso il suo stesso lavoro e alle sue regole. A un certo punto, però, padre e figlio riusciranno a influenzarsi a vicenda e, magari, a migliorarsi? Ne abbiamo parlato in questa intervista video proprio con Pietro Sermonti, Christian De Sica e con il regista Eros Puglielli.





La trama di Gigolò per caso

Al centro di Gigolò per caso c'è il particolare rapporto che lega un padre e un figlio, Giacomo e Alfonso (De Sica e Sermonti). Nella sua vita Alfonso non si è mai particolarmente distinto per la bellezza, il carisma o il fascino. Quando suo padre Giacomo torna nella sua vita a seguito di un infarto, Alfonso si ritrova faccia a faccia con la persona che reputa responsabile di quasi tutti i suoi traumi. Le cose diventano ancora più sconvolgenti quando scopre che suo padre gli ha mentito per tutta la vita: non è un antiquario, bensì un gigolò. Questa scoperta sconvolge Alfonso che, già in crisi con la moglie e in difficoltà economiche, decide di seguire le orme paterne sostituendolo con le sue clienti. Coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.