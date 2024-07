Gibbs tornerà in NCIS? La risposta di Mark Harmon non è esattamente quella che avreste voluto sentire

News Serie TV

Più di due anni dopo la sua uscita di scena, Mark Harmon sta pensando a un suo ritorno ora che il franchise si appresta a raccontare le origini di Leroy Jethro Gibbs in un nuovo spin-off?

Per i fan di NCIS non è facile dover rinunciare al loro idolo Leroy Jethro Gibbs da quando, più di due anni fa, Mark Harmon ha lasciato il cast della serie tv. Mentre NCIS si avvia alla sua ventiduesima stagione (il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 14 ottobre), la terza senza Gibbs, molti continuano a chiedersi se mai tornerà, soprattutto ora che il franchise sta per raccontare la storia delle sue origini con il nuovo spin-off prequel NCIS: Origins, del quale Harmon sarà produttore esecutivo e voce narrante dietro le quinte. Alla domanda ha risposto direttamente l'attore in occasione del tour estivo della Television Critics Association.

NCIS: Mark Harmon tornerà nei panni di Gibbs?

Premesso che Mark Harmon sta continuando a fare la sua parte in NCIS come produttore esecutivo, all'incontro con i giornalisti ha spiegato che "andare via non è stata tanto una decisione, ma il momento giusto per allontanarsi un po'. Ero entusiasta della storia che hanno ideato e di come hanno gestito il personaggio. E la serie è andata avanti".

Nonostante l'uscita di scena, NCIS non si è dimenticata del suo amato agente speciale. Come abbiamo visto nei primi episodi della stagione passata, una busta indirizzata a McGee in occasione del triste addio al defunto Ducky ha rivelato che Gibbs si trova attualmente nella fittizia Naktok Bay, nel sud-ovest dell'Alaska. Tuttavia, non averlo visto né in quell'occasione né quando il franchise ha tagliato il traguardo dei 1,000 episodi poco tempo dopo ha posto inevitabilmente la domanda se Harmon abbia chiuso definitivamente con NCIS.

"Mi è stato chiesto spesso. Ho sempre lasciato che gli sceneggiatori facessero quello che volevano fare", ha detto l'attore al panel di NCIS: Origins. E quando gli è stato chiesto se in questi anni NCIS gli abbia mai teso una mano, ha risposto: "Direttamente, tipo con una telefonata? Non che io sappia". E quando la domanda è diventata se lui sia disposto a tornare, la risposta è stata: "Non lo so. Si tratta davvero di sentirsi soddisfatti di un ruolo o completi con un ruolo". Di una cosa, però, Harmon è sicuro: "Non creso che sia ancora in quel ruscello" in Alaska.