Gibbs sta per tornare in NCIS? La risposta di Mark Harmon

News Serie TV

In molti se lo stanno chiedendo in vista di un possibile tributo al compianto David McCallum, interprete per venti stagioni di Donald 'Ducky' Mallard.

Lo scorso 25 settembre, la famiglia e il pubblico di NCIS hanno dovuto dire addio a David McCallum, morto per cause naturali all'età di 90 anni, venti dei quali passati interpretando il medico legale Donald Mallard, per tutti semplicemente Ducky, uno dei personaggi più amati del crime drama. Molti si stanno giustamente chiedendo se nella prossima, ventunesima stagione (in onda negli Stati Uniti dal 12 febbraio), gli agenti dell'NCIS si prenderanno un momento per dire addio a Ducky, e se tra loro ci sarà anche il suo vecchio amico Leroy Jethro Gibbs, che Mark Harmon non interpreta più da oltre due anni. Entertainment Tonight ha voluto saperne di più e lo ha chiesto direttamente all'attore.

NCIS: Mark Harmon tornerà per dire addio a Ducky?

Mentre non è ancora chiaro come sceneggiatori e produttori intendono gestire l'assenza di Ducky e del suo interprete, e questo dipende anche dal fatto che la produzione della stagione 21 non è ancora cominciata (il forte ritardo è dovuto ai lunghi scioperi della WGA e SAG-AFTRA terminati solo nelle scorse settimane), ci si domanda se un tributo appropriato potrebbe richiedere il ritorno non solo di Gibbs ma anche di quegli altri personaggi del passato che con lui hanno trascorso molto tempo, come l'Anthony DiNozzo di Michael Weatherly, la Ziva David di Cote de Pablo e la Abby Sciuto di Pauley Perrette.

Per quel che lo riguarda, Mark Harmon ha risposto che, se dietro le quinte si sta pensando di riportare sullo schermo Leroy Jethro Gibbs, nessuno lo ha informato. E su cosa stia combinando il personaggio, ha detto: "Probabilmente è seduto in un ruscello in Alaska a pescare. Uscirà dal torrente? Non lo so. Ma se così fosse, non ne so nulla". In una precedente occasione, intervistato da TVLine, lo showrunner di NCIS Steven D. Binder aveva detto di non essere così entusiasta di lasciare che i personaggi possano alludere anche solo a dove si trovi attualmente Gibbs. "È un velo molto interessante", aveva detto. "C'è questa sensazione tra gli sceneggiatori - e la condivido - che non lo abbiamo lasciato da nessuna parte ma anche che lo abbiamo lasciato ovunque. Ad esempio, quando penso a Gibbs, non penso a lui che vive in un appartamento in Alaska. Invece, immagino che si sia dissolto in polvere fatata e fluttui nel cielo finché non sarà richiamato in servizio".