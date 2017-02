Genius: T.R. Knight sarà J. Edgar Hoover

Genius, attesa novità di National Geographic Channel che ripercorre le vite dei più grandi inventori della storia, ha ingaggiato l'ex star di Grey's Anatomy T.R. Knight per il ruolo di J. Edgar Hoover in Einstein, la prima stagione incentrata sul fisico e filosofo tedesco Albert Einstein, interpretato dal premio Oscar Geoffrey Rush.

Hoover fu il primo direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI). Sotto la sua direzione, l'ente investigativo creò un enorme fascicolo su Einstein, nel tentativo di dimostrare quanto fosse un "sovversivo" e un comunista celato. L'intento di Hoover fu rovinare il famoso scienziato, imbastendo una vendetta personale a seguito degli episodi in cui percepì che Einstein aveva umiliato il governo degli Stati Uniti d'America. Knight lo ritrarrà in età diverse attraverso lo scorrere dei decenni.

In onda negli Stati Uniti dal 25 aprile, Genius: Einstein (qui il trailer) esplorerà attraverso i suoi 10 episodi i risultati scientifici di Einstein, un genio ribelle e fantasioso che, non riuscendo a ottenere una cattedra né un dottorato, rivelò i misteri dell'atomo e dell'universo. La serie racconterà inoltre i suoi volubili, appassionati e complicati rapporti personali.