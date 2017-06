Genius: La stagione 2 racconterà Pablo Picasso

Ventiquattr'ore dopo la conclusione del ciclo inaugurale negli Stati Uniti, National Geographic ha annunciato che sarà l'artista spagnolo Pablo Picasso il protagonista della già ordinata seconda stagione di Genius, la serie antologica prodotta da Brian Grazer e Ron Howard.

Dopo Albert Einstein, Genius racconterà nel 2018 la carriera artistica di Picasso, sviluppatasi in oltre 80 anni per lo più in Francia, la sua seconda patria. Così come fu per Einstein, Picasso diede un'interpretazione del mondo completamente fuori dagli schemi, reinventando la nostra percezione di arte e creatività. Fu un'artista estremamente prolifico con oltre 50mila opere tra cui Il vecchio chitarrista cieco del suo periodo blu, Guernica, ispirata ai bombardamenti nazisti sul villaggio spagnolo, e Les Demoiselles D'Avignon, che ritrae la sua compagna e musa Fernande Olivier.

La sua passione e indomabile creatività sono inestricabilmente collegate con la sua vita privata, fatta di matrimoni tumultuosi, storie d'amore e alleanze politiche e personali. Picasso ha vissuto la maggior parte della sua vita a Parigi, durante la prima metà del 20° secolo, incontrando lungo la sua strada numerosi scrittori e artisti, tra i quali Ernest Hemingway, Coco Chanel, Henri Matisse, Marc Chagall, Gertrude Stein, Georges Braque e Jean Cocteau. Cifra distintiva di Picasso fu la sua continua spinta a rinnovarsi per sfidare e superare i confini dell'espressione artistica.

"Siamo entusiasti del successo di pubblico riscosso da Genius: Einstein e lieti di poter continuare a lavorare su questo progetto con una seconda stagione", ha dichiarato l'AD di National Geographic Global Networks Courteney Monroe. Howard ha aggiunto: "Un grande visionario come Pablo Picasso è il protagonista perfetto per la seconda stagione di Genius. È stato un grande innovatore che ha lasciato un segno profondo dal punto di vista artistico e culturale. Non vedo l'ora di poter continuare questa partnership con National Geographic e Fox 21 Television Studios e raccontare la storia personale che si cela dietro la sua brillante individualità".

In attesa di Genius: Picasso, le cui riprese cominceranno alla fine di quest'anno, la programmazione della prima stagione prosegue in Italia su National Geographic ogni giovedì alle ore 20:55.