Genius 3: Ecco chi interpreterà Aretha Franklin

La serie antologica tornerà su National Geographic nel 2020.

Genius ha dato un volto alla sua Aretha Franklin. L'apprezzata serie antologica di National Geographic ha ingaggiato la vincitrice dell'Emmy, del Tony e del Grammy Cynthia Erivo per il ruolo della leggendaria cantautrice e pianista statunitense nella terza stagione.

Genius: Aretha sarà di fatto la prima opera autorizzata dedicata alla vita della Regina del Soul. La produzione, diventata per i produttori una priorità in seguito alla sua morte poco più di un anno fa all'età di 76 anni, includerà una miriade di suoi successi, inclusi I Never Loved a Man (The Way I Love You), Chain of Fools, Don't Play That Song, Since You've Been Gone e Baby I Love You. Oltre all'interpretazione della Erivo, la serie mostrerà diversi filmati d'archivio, come le esibizioni di I Knew You Were Waiting for Me, Freeway of Love e Sisters Are Doin' It for Themselves.

Scritta dal premio Pulizer Suzan-Lori Parks e da lei prodotta a livello esecutivo con Brian Grazer, Ron Howard e il magnate della musica Clive Davis, Genius: Aretha debutterà negli Stati Uniti in primavera. Erivo ha dichiarato: "Aretha Franklin è stata per me una fonte d'ispirazione sin da quando ero bambina. La sua forza, passione e anima sono evidenti nella sua eredità eterna, non solo come artista trascendente, anche come simbolo di umanità e dei diritti civili. Avere l'opportunità di dar vita alla sua eredità e mostrare la pienezza del suo essere, la sua umanità e il suo genio è un onore. Quello che so e ho imparato su ciò che la mia voce, come artista, può fare e sul suo potere è stato influenzato fortemente dalla Franklin. Mi sento privilegiata ed entusiasta di far parte della condivisione del suo genio".