Genius 2: Antonio Banderas sarà Pablo Picasso

Sarà Antonio Banderas a interpretare il famoso artista spagnolo Pablo Picasso nella già attesissima seconda stagione di Genius, in onda sui canali National Geographic di tutto il mondo nel 2018.

Dopo la stagione di Albert Einstein, la serie antologica prodotta da Ron Howard racconterà la carriera artistica di Picasso, sviluppatasi in oltre 80 anni per lo più in Francia, la sua seconda patria. Così come fu per Einstein, Picasso diede un'interpretazione del mondo completamente fuori dagli schemi, reinventando la nostra percezione di arte e creatività. Fu un artista estremamente prolifico con oltre 50mila opere, tra le quali si ricordano Il vecchio chitarrista cieco del suo periodo blu; Guernica, ispirata ai bombardamenti nazisti sul villaggio spagnolo; e Les Demoiselles D'Avignon, che ritrae la sua compagna e musa Fernande Olivier.

"Sono sempre stato affascinato dalla storia di Pablo Picasso, uno dei pittori più innovativi al mondo, nato, tra l'altro, nella mia stessa città, Malaga", ha dichiarato Banderas. "Sono elettrizzato all'idea di poter raccontare la sua storia". Howard ha aggiunto: "Antonio ci è sembrato la scelta naturale. Così come Picasso, ha un approccio alla vita senza filtri che aggiungerà quella veridicità che stiamo cercando. È un attore di grande versatilità che sono sicuro riuscirà a ridare vita a questo artista brillante e non convenzionale".