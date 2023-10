Gen V: Un cameo inaspettato conferma una teoria su Hughie di The Boys

News Serie TV

Gen V è ambientata nello stesso universo di The Boys e un cameo inaspettato avrebbe confermato un'importante teoria sulle origini di Hughie.

I primi episodi di Gen V includono un cameo sottilissimo che sembrerebbe confermare una teoria solida su Hughie (Jack Quaid). Lo spin-off di The Boys ha riacceso l'attenzione sulla Vought e il suo Composto V, un siero somministrato a tanti neonati che crescendo hanno poi sviluppato superpoteri che hanno cambiato la loro vita per sempre. È accaduto ad esempio a Marie (Jaz Sinclair), che ha scoperto tragicamente di poter manipolare il sangue uccidendo inavvertitamente i suoi genitori e perdendo per sempre anche sua sorella. Quando arriva alla Godolkin University, Marie ha un solo obiettivo in mente: ritrovarla. Per farlo ha bisogno di puntare in alto e diventare una dei Sette. Ed è proprio presso la prestigiosa scuola per Super che è stato aggiunto un inaspettato cameo che si collega alla Serie TV ammiraglia e in particolare a Hughie.

Gen V: In che modo il cameo del figlio di Translucent si collega a Hughie

Gen V è ricchissimo di easter egg e include anche l'apparizione del figlio di Translucent, Maverick. Il pubblico di The Boys ricorderà che Translucent è stato il primo Super ucciso nella serie tv e Maverick è stato mostrato per la prima volta al funerale di suo padre nel corso della seconda stagione. In Gen V, però, Maverick dimostra di avere gli stessi poteri di suo padre: invisibilità e resistenza sovrumana. Come The Boys insegna, i Super naturali sono rarissimi (ne è un esempio il figlio di Patriota, Ryan), per cui è possibile che Maverick abbia ricevuto il Composto V da bambino esattamente come tutti gli altri. Questo cosa significa? Che, nonostante il processo artificiale, i bambini potrebbero ugualmente ereditare i poteri dei loro genitori. Il Composto V avrebbe potuto dare a Maverik qualsiasi potere, invece dimostra un'affinità con i poteri di suo padre che non può essere casuale. Ora, cosa c'entri Hughie in tutto questo?

Come riporta Screen Rant, quando si è inniettato il V24, Hughie ha acquisito l'abilità del teletrasporto, che potrebbe essere ereditaria. Se la madre di Hughie fosse in realtà una Super, potrebbe a sua volta aver utilizzato il teletrasporto e questo spiegherebbe anche perché la donna sia scomparsa all'improvviso. The Boys non ha mai specificato cosa le sia successo, mentre ha dimostrato che il padre di Hughie non possiede superpoteri. Grazie a Gen V, quindi, The Boys sembrerebbe avere tracciato la strada per un'altra storia che sarà approfondita nella quarta stagione. Hughie potrebbe scoprire di più sulle proprie origini e su sua madre, come del resto suggerisce l'ingaggio di Rosemarie Dewitt (Little Fires Everywhere) per il ruolo.