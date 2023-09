Gen V: Ecco una foto del ritorno di Soldatino nello spin-off di The Boys

News Serie TV

La nuova serie debutterà su Prime Video questo venerdì con i primi tre episodi.

La notizia non è nuova: Jensen Ackles continuerà a far parte dell'universo di The Boys riprendendo il ruolo di Soldatino nell'imminente spin-off Gen V. Lo è invece la foto, la prima a mostrarlo nella nuova serie, diffusa da Entertainment Weekly in attesa dell'uscita dei primi tre episodi questo venerdì 29 settembre, su Prime Video. Non si tratta di un'immagine di scena. Comprensibile vista la segretezza che circonda il ritorno del personaggio. Tuttavia, lo scatto ci dice ugualmente molto, perché Ackles indossa il costume e lo scudo del Super.

Il ritorno di Soldatino, in Gen V: Dove eravamo rimasti

La terza stagione di The Boys si era conclusa con una devastante battaglia contro un sempre più instabile e pericoloso Soldatino, scontro che lo aveva lasciato sconfitto. L'ex membro dei Rappresaglia è stato imprigionato, tenuto in animazione sospesa, sotto l'occhio vigile di Grace Mallory (Grace Robbins). All'epoca, in un'intervista con EW, il co-ideatore e showrunner Eric Kripke disse in tutta franchezza di aver lasciato la porta aperta affinché il personaggio possa riapparire da qualche parte lungo la strada, secondo "il vecchio adagio televisivo che dice: non uccidere mai nessuno a meno che non sia davvero necessario".

Non è chiaro per ora se Gen V darà un seguito a quanto accaduto l'ultima volta oppure se Soldatino apparirà in una scena flashback; apparentemente l'ipotesi più probabile. Gli elementi a nostra disposizione suggeriscono che non sarà qualcosa di duraturo. Ackles aveva spiegato infatti: "Soldatino appare brevemente nel nuovo spin-off di The Boys. In effetti, ci sono diversi camei della nave ammiraglia che si vedono nello spin-off. La mia piccola parte è stata del tutto improvvisata".

Ed è vero. Soldatino non sarà l'unico personaggio di The Boys ad apparire in Gen V. Ritroveremo anche il velocista A-Train (Jessie T. Usher), l'eroe acquatico Abisso (Chace Crawford), la sempre esausta amministratrice delegata della Vought Ashley Barrett (Colby Minifie), il regista di "Dawn of the 7" Adam Bourke (P.J. Byrne) e la deputata interessata alla vicepresidenza Victoria Neuman (Claudia Doumit). Inoltre, Derek Wilson vestirà i panni di Tek Knight, un altro ex membro dei Rappresaglia, personaggio nominato più volte in The Boys ma mai visto prima.

Cosa racconta Gen V

Gen V si sviluppa tra la terza e la quarta stagione di The Boys e racconta della Godolkin University, un prestigioso college dove gli studenti si esercitano per diventare la prossima generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni redditizie. Giovani e competitivi, questi ragazzi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola, che garantirebbe loro fama e successo, e forse anche un posto nei Sette. Impareranno però che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.