Gen V si collegherà alla stagione 4 di The Boys

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 29 settembre.

In attesa del debutto su Prime Video il 29 settembre con i primi tre episodi, emergono nuovi dettagli di Gen V, lo spin-off di The Boys ambientato in un prestigioso college per Super gestito dalla Vought International, dove qualcosa di sinistro sta accadendo nell'ombra e dove un gruppo di studenti si vedono messi alla prova mentre affrontano il classico caos universitario, la ricerca della propria identità e l'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola che garantirebbe loro fama e successo.

Nella serie appariranno diversi personaggi di The Boys, creando di fatto un ponte con la sua attesa quarta stagione. Uno di questi è la deputata Victoria Neuman, interpretata da Claudia Doumit, segretamente una Super che usa i propri poteri per assassinare i nemici della Vought per conto del padre adottivo, Stan Edgar. "È stato fantastico girare Gen V perché spiana la strada a un sacco di cose che accadranno nella stagione 4 di The Boys", ha detto l'attrice a Entertainment Weekly in un'intervista condotta prima dello sciopero della SAG-AFTRA. "Gen V pone molte basi e molte delle basi su cui sarà costruita la stagione 4 di The Boys. Perciò, guardatela perché vi darà molte informazioni".

Gen V e i collegamenti con The Boys

La stretta correlazione tra Gen V e The Boys è stata confermata anche dal responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders: "Ciò che abbiamo chiesto, e ciò che ci hanno dato, è di creare uno show che viva per conto proprio - che abbia i suoi motori - e che poi ci permetta di divertirci con i modi in cui i mondi si scontrano. Perciò, nel corso della stagione, ci sono sicuramente alcuni crossover, e Gen V mostra molto bene parte della direzione in cui stiamo andando nella stagione 4 di The Boys. Non vedo l'ora che i fan lo vedano".

In aggiunta alla Victoria Neuman della Doumit, nella nuova serie appariranno anche Jessie T. Usher nei panni di A-Train, Chace Crawford di Abisso, Colby Minifie di Ashley Barrett, P.J. Byrne di Adam Bourke e Jensen Ackles di Soldatino. Vedremo inoltre un personaggio nominato più volte in The Boys e mai visto prima, Tek Knight, interpretato da Derek Wilson (Preacher).