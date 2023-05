Full Circle: Il primo trailer della miniserie di Steven Soderbergh

News Serie TV

Il drama, che coinvolge un cast stellare, debutterà negli Stati Uniti su Max il 13 luglio.

Una miniserie di sei episodi diretti da un regista con un punto di vista sempre unico e originale e un cast stellare. Il nuovo servizio di video in streaming Max, ex HBO Max nato dalla fusione di Warner Bros. e Discovery, ha fissato la data e diffuso il primo coinvolgente trailer di Full Circle, uno dei suoi titoli estivi di punta. Diretta e prodotta dal premio Oscar Steven Soderbergh e scritta dall'acclamato sceneggiatore di Men in Black Ed Solomon (anche produttore esecutivo insieme a Casey Silver) Full Circle debutterà negli Stati Uniti il 13 luglio.

La trama di Full Circle

Il progetto è circondato da un alone di mistero fin dai primi annunci, perciò anche le informazioni che abbiamo sulla trama sono telegrafiche. Sappiamo che Full Circle è un thriller ambientato nella New York City dei giorni nostri e segue l'indagine su un rapimento fallito, dalla quale emergono segreti di vecchia data che collegano più personaggi e culture.

Il cast

L'impressionante cast stellare di Full Circle comprende Claire Danes (Homeland) Zazie Beetz (Atlanta), Jim Gaffigan (That 70' Show), Jharrel Jerome (When They See Us), Timothy Olyphant (Justified), CCH Pounder (NCIS: New Orleans), Phaldut Sharma (Gravity), Adia, Sheyi Cole (Alex Wheatle), Gerald Jones (The Get Down), Suzanne Savoy (Keeping Company), Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid (Buon quel che vi pare). Olyphant, che riprenderà anche il ruolo di Raylan Givens in Justified: Primeval, qui interpreta il marito del personaggio di Claire Danes. La star di Atlanta Beetz, invece, interpreta un agente del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti.