FUBAR con Arnold Schwarzenegger rinnovata per una seconda stagione

In un video mostrato all'evento globale per i fan TUDUM, le papere della prima stagione.

Se sei il Chief Action Officer di Netflix, puoi rinnovarti la serie da solo? Non ci è ancora perfettamente chiaro quali siano i poteri che la piattaforma streaming ha messo nelle mani di Arnold Schwarzenegger, ma la verità è che FUBAR, prima volta da protagonista in una serie live-action per la leggenda del cinema d'azione, tornerà con una seconda stagione semplicemente perché al pubblico è piaciuta. E molto.

FUBAR: Netflix annuncia la stagione 2

La notizia del rinnovo di FUBAR per una seconda stagione all'arriva dal TUDUM, l'evento globale di Netflix per i fan a San Paolo del Brasile, durante il quale è stato anche mostrato un divertente contributo video con le papere della prima stagione della serie. Disponibile dallo scorso 25 maggio, FUBAR ha esordito al primo posto nella Top 10 delle serie tv più viste di Netflix con 88,9 milioni di ore visualizzate nella prima settimana di disponibilità, ripetendosi la settimana successiva e scendendo al quarto posto la scorsa.

Creata dallo stesso Nick Santora di Scorpion e Reacher, la serie segue Schwarzenegger e Monica Barbaro nei panni di Luke e di sua figlia Emma, i quali, scoperto di aver lavorato entrambi segretamente come agenti della CIA per anni, realizzano che il loro intero rapporto è una menzogna e che, fondamentalmente, non si conoscono affatto. Costretti a lavorare come partner, una già rischiosa missione sotto copertura si trasforma in una scomoda questione di famiglia.