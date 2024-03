Fritz Wepper è morto: L'attore de L'ispettore Derrick aveva 82 anni

News Serie TV

Le condizioni di salute dell'attore erano peggiorate nell'ultimo mese. In tv lo si ricorda anche in Un ciclone in convento.

È morto questa mattina all'età di 82 anni l'attore tedesco Fritz Wepper, celebre per aver interpretato l'ispettore Harry Klein, il fedele assistente dell'ispettore capo Stephan Derrick, nel poliziesco degli anni '70 L'ispettore Derrick. Una leggenda del piccolo schermo, Wepper si era fatto notare anche in un'altra longeva serie tv tedesca, Un ciclone in convento, terminata nel 2021 e per lui ultimo ruolo in una carriera lunga più di sessant'anni.

La carriera di Fritz Wepper prima dello stop per motivi di salute

"Fritz si è addormentato serenamente", ha dichiarato la moglie Susanne Kellermann al sito tedesco Bild. Da circa un mese, in seguito al peggioramento delle sue precarie condizioni di salute, Wepper era ricoverato in una struttura assistenziale. Solo lo scorso novembre aveva partecipato al funerale del fratello Elmar Wepper utilizzando una sedia a rotelle.

Oltre a L'ispettore Derrick, in onda per venticinque stagioni dal 1974 al 1998, Wepper, che negli ultimi anni si era avvicinato al buddismo, aveva recitato in Un ciclone in convento nei panni del sindaco Wolfgang Wöller e in diversi episodi di Omicidi nell'alta società, La nave dei sogni e diverse altre produzioni della tv tedesca poco conosciute in Italia. Non molti lo sanno ma, prima de L'ispettore Derrick, l'attore aveva interpretato Harry Klein, all'epoca un agente, nel poliziesco del 1969 Der Kommissar, anch'esso ambientato a Monaco di Baviera. Al cinema lo si ricorda soprattutto nel film vincitore di otto Oscar Cabaret, ma anche in I formidabili, L'ago sotto la pelle, L'ultimo treno da Vienna, Nella morsa della SS e Il ponte.