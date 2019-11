Friends: Il cast torna insieme per uno speciale!

News Serie TV

Il progetto è in sviluppo al nuovo servizio di video in streaming HBO Max.

Il misterioso progetto di cui Jennifer Aniston ha fatto cenno durante la sua recente intervista al The Ellen DeGeneres Show è stato svelato. Secondo The Hollywood Reporter, il nuovo servizio di video in streaming prossimo al lancio HBO Max sta lavorando per riunire il cast e gli ideatori di Friends, popolarissima sitcom degli anni '90, in uno speciale da affiancare alle repliche delle 10 stagioni prodotte.

Prima che vi facciate venire un colpo, come già precisato dalla Aniston, non si tratta di un revival, né più in generale di un nuovo sceneggiato. HBO Max è in trattativa con lei e gli altri membri del cast Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc, nonché con gli ideatori Marta Kauffman e David Crane, per quella che sembrerebbe essere una retrospettiva e che - sebbene non avrà una sceneggiatura - potrebbe anche non esserlo del tutto. Le fonti avvertono che l'accordo "è lungi dall'essere concluso", visti i tanti impegni dei talenti coinvolti, ma il fatto che tutte e sei le star siano disposte a prendervi parte "è in sé per sé un risultato".

Una prima reunion del cast, senza Perry, assente a causa di un altro impegno, c'era stata nel 2016 in occasione dello speciale di NBC dedicato al regista James Burrows. Nel corso degli anni, le speranze su un possibile ritorno in tv di Friends non si sono mai affievolite, nonostante tanto Kauffman quanto gli attori si siano detti spesso scettici al riguardo. Più di recente, Aniston ha festeggiato il suo debutto su Instagram con una foto che la ritraeva insieme agli ex colleghi in occasione di una rimpatriata per il 25° anniversario del debutto della sitcom, foto che ha raccolto in poche ore oltre 15 milioni di like. Inoltre, qualche settimana prima, Cox aveva pubblicato un breve video mentre si trovata sotto l'appartamento di Monica a New York.

È evidente non solo come gli attori siano ancora molto legati a quei personaggi, anche come una reunion - a prescindere dalla sua natura - rappresenti una grande opportunità in termini di guadagni non solo per Warner Bros. ma anche per gli attori stessi. Insomma, la storia è sempre la stessa: non è inverosimile che al giusto prezzo l'idea alla Kauffman possa venire come per magia, così come che Aniston & Co. riescano a trovare un buco nelle agende. Lo abbiamo visto accadere innumerevoli volte.