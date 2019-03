Momento nostalgia per Courteney Cox, che torna nella via di Friends

Avete presente quel piccolo sorriso che si fa spazio su un lato della bocca quando la memoria va a ripescare un bel ricordo del passato? È la reazione che l'attrice Courteney Cox ha suscitato nei fan di Friends quando, poche ore fa, ha pubblicato su Instagram un breve video che la ritrae camminare verso quello che tra il 1997 e il 2005 è stato ritratto come l'edificio in cui si trovava l'appartamento della sua Monica nella popolarissima sitcom di NBC.

"Buonanotte ragazzi, me ne vado a casa!" dice Cox, con fare nostalgico, voltandosi verso l'obiettivo. Come se non bastasse, l'attrice corona il tributo aggiungendo un frammento della musica indimenticabile che spesso accompagnava le riprese d'intermezzo della serie. Nella realtà ci troviamo di fronte alla palazzina in Bedford Street a New York usata come ambientazione per il Central Perk (in basso) e gli appartamenti di Monica, Rachel, Chandler e Joey (in alto). Almeno in apparenza. Le scene all'interno furono girate infatti negli studi della Warner Bros. a Burbank, in California.

L'omaggio della Cox arriva pochi giorni dopo le clamorose dichiarazioni della co-ideatrice di Friends Marta Kauffman, che a Rolling Stone ha spiegato il motivo per cui non dobbiamo aspettarci un ritorno in tv della sitcom.