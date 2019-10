Friends: Il cast riunito in un selfie per il 25° anniversario

News Serie TV

Jennifer Aniston condivide su Instagram lo scatto da milioni di like.

Le star di Friends sono riuscite a prendersi una pausa dalle loro vite sempre molto impegnate per celebrare insieme la serie tv che le ha rese molto famose (e anche molto ricche) in occasione del 25° anniversario del suo debutto sulla rete americana NBC, il 22 settembre del 1994. Una cosa buona e giusta, visto l'enorme entusiasmo con il quale i fan hanno risposto alle numerose iniziative che nelle ultime settimane sono state organizzate in giro per il mondo, anche in Italia, senza però coinvolgere nessuna di esse.

Così, poche ore fa, Jennifer Aniston (che in Friends ha interpretato Rachel, quella del gruppo la cui acconciatura dettava moda) ha condiviso su Instagram un selfie - uno di quelli capaci di raccogliere milioni di like in pochissimo tempo, immaginiamo - che la immortala in compagnia degli ex colleghi Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) e David Schwimmer (Ross). "E ora siamo AMICI [dall'inglese FRIENDS] anche su Instagram. Ciao, Instagram", ha scritto l'attrice oggi 50enne nella didascalia.

Se la memoria non ci inganna, questa è la prima reunion dei sei dalla conclusione della sitcom nel maggio del 2004. Un primo tentativo c'era stato nel febbraio del 2016, in occasione dello speciale Must-See TV: An All-Star Tribute to James Burrows, ma Perry aveva all'ultimo momento disertato l'evento a causa di un impegno di lavoro. Aveva però inviato un messaggio pre-registrato per ringraziare Burrows, regista di 15 episodi di Friends.

Nel frattempo, tra mostre immersive, edizioni speciali dei LEGO, proiezioni altrettanto speciali al cinema, le easter egg di Google e persino un'app, la co-ideatrice Marta Kauffman ha ribadito una volta per tutte che Friends non tornerà in tv come molti si augurano. "Non ci sarà un revival, né un reboot", ha detto. "Questa serie è stata pensata per raccontare quel periodo della vita in cui i tuoi amici diventano la tua famiglia, ma poi la vita cambia e la tua famiglia diventa la tua famiglia... Abbiamo realizzato la serie che volevamo fare e lo abbiamo fatto bene. Se riprendessimo quei personaggi adesso, sarebbero diversi".