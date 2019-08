Friends va al cinema per il 25° anniversario

News Serie TV

Oltre 1,000 sale proporranno negli Stati Uniti i 12 episodi più amati della sitcom.

Le celebrazioni per il 25° anniversario dell'arrivo in tv di Friends continuano. Dopo la mostra immersiva a New York e l'edizione speciale dei LEGO per costruire il set del Central Perk, la popolarissima sitcom di NBC arriva al cinema con l'evento speciale Friends 25th: The One With The Anniversary.

Per tre notti (il 23 e 28 settembre e il 2 ottobre) oltre 1,000 sale cinematografiche statunitensi renderanno omaggio alla serie di David Crane e Marta Kauffman con David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston proponendo al pubblico 12 dei suoi episodi più amati. Saranno mostrati inoltre diversi contenuti inediti, come interviste al cast e scene del dietro le quinte.

"L’impatto culturale che Friends continua ad avere, 25 anni dopo la sua premiere, è sorprendente; una vera testimonianza del genio di Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright e del cast di incredibile talento. È così bello vedere che la serie continui a riunire persone di tutte le età", dichiara la presidente e capo marketing di Warner Bros. Television Group Lisa Gregorian in un comunicato. "Non potremmo essere più entusiasti di offrire questi episodi rimasterizzati digitalmente al cinema - per la prima volta in assoluto! - affinché tutti i suoi fan più fedeli, insieme, in un'esperienza condivisa, possano godersi alcune delle loro scene preferite di Friends in modo nuovo".