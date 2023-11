FOX svela il suo palinsesto: Rinviati al prossimo autunno 9-1-1: Lone Star e il remake di Doc

News Serie TV

Solo tre serie live-action scripted torneranno in primavera: Ecco i piani di FOX post scioperi.

Dopo CBS, ABC e NBC, FOX è l'ultima rete broadcast americana a rendere noti i suoi piani per la nuova stagione televisiva fortemente condizionata dagli scioperi di Hollywood. Per il momento sono solo tre le serie live-action scripted per le quali è stata annunciata una data (The Cleaning Lady, Alert: Missing Persons Unit e Animal Control), mentre I Griffin si sposta per la prima volta al mercoledì lasciando la tradizionale collocazione domenicale. Salta all'occhio la decisione di rimandare direttamente all'autunno 2024 la quinta stagione di 9-1-1: Lone Star, cosa che permetterà a Rob Lowe di girare la seconda stagione di Unstable di Netflix e mossa che forse servirà anche da traino per le nuove serie Doc (remake della serie italiana Doc - Nelle tue mani) e Rescue: Hi-Surf, anche queste posticipate alla prossima stagione.

FOX: Il nuovo palinsesto dopo gli scioperi

In un mare di reality e game show, le prime serie a tornare in onda domenica 7 gennaio saranno le serie animate Krapopolis, Bob's Burger e The Greath North insieme all'anteprima speciale della nuova serie animata Grimsburg. Riprenderanno poi il 18 febbraio insieme alla stagione 35 de I Simpson. Torneranno il 5 marzo, rispettivamente con la terza e la seconda stagione, The Cleaning Lady e Alert: Missing Persons Unit mentre il 6 marzo debutta la seconda stagione della comedy Animal Control e torna con i nuovi episodi della stagione 22 I Griffin. Manca all'appello la seconda stagione del drama antologico Accused per la quale non è stata ancora fissata una data. FOX, tuttavia, ha fatto sapere che la comunicherà presto insieme ad altri annunci.

Le serie cancellate

Le serie tv precedentemente cancellate dalla rete, lo ricordiamo, sono 9-1-1 (salvata però da ABC), la comedy con Mayim Bialik Call Me Kat, Fantasy Island, Monarch, The Resident e Welcome to Flatch.