Doc sbarca in America: FOX ordina il remake della serie italiana

La serie di successo con Luca Argentero sarà adattata in un medical drama con una protagonista femminile. Lux Vide: "Anche l'industria italiana può parlare al mondo".

Ogni tanto anche gli americani copiano l'Italia, e non viceversa. La rete americana FOX, la stessa di medical drama di successo come Dr. House e la recente The Resident (il cui destino è sempre più incerto), ha ordinato ufficialmente un remake della serie di successo italiana Doc - Nelle tue mani, prodotta da Lux Vide e in onda su Rai 1 da due stagioni. Il medical drama, ordinato direttamente senza passare dal pilot e quindi con grande fiducia, sarà una delle novità della prossima stagione televisiva della rete, quella 2023-2024.





Doc: La trama e le anticipazioni dell'adattamento americano

Doc - Nelle tue mani, creata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli basandosi sulla storia vera del dottor Pier Dante Piccioni, racconta la storia del primario Andrea Fanti (Luca Argentero) la cui vita cambia in seguito a un trauma causato da un colpo alla testa. Il medico perde la memoria dei suoi ultimi 12 anni e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più un dottore brillante e autorevole ma un semplice paziente. Dopo il grande successo su Rai 1, la serie è stata venduta in 12 Paesi del mondo.

Il remake coinvolge come sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner Barbie Kligman (Magnum P.I.) e come produttori esecutivi Hank Steinberg (ideatore di Senza traccia) e Erwin Stoff. La versione americana avrà una protagonista femminile, la brillante dottoressa Amy Elias (l'attrice che la interpreterà deve ancora essere annunciata). Anche lei è il primario del reparto di medicina interna presso l'ospedale dove lavora, il Westside Hospital di Minneapolis; anche lei subisce un trauma cranico, nel suo caso in seguito a un incidente stradale, che le fa perdere la memoria degli ultimi 8 anni della sua vita. Mentre cerca di abituarsi a un mondo in cui non ricorda i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato e l'anima gemella da cui ha divorziato, Amy può fare affidamento solo sulla figlia diciassettenne, che lei ricorda come una bambina di 9 anni, e su i suoi amici più devoti. Nonostante abbia perso quasi un decennio di conoscenza ed esperienza, deve tornare a essere una specializzanda e, in qualche modo, ricostruire la sua vita dai pezzi rotti che rimangono.

I commenti di FOX e Lux Vide

"Questo medical drama commovente ed eroico è la definizione stessa di eccellenza narrativa ed è ciò che il pubblico si aspetta da FOX", ha dichiarato Michael Thorn, presidente della programmazione dei contenuti sceneggiati di Fox Entertainment. "Doc esplora l'emozione pura, la redenzione e la resilienza dello spirito umano in modi che raramente vediamo, e per questo ringraziamo la leadership creativa di Barbie, Hank ed Erwin, che sappiamo daranno vita a questa storia in modo spettacolare, questo straordinario materiale di partenza e i nostri stimati partner di Sony", ha aggiunto.

"Doc arriva in America! ⁣ Siamo felici che FOX abbia deciso di realizzare il remake di Doc – Nelle tue mani, una serie significativa e di svolta per Lux Vide e Rai.⁣ Questo dimostra che quando i valori sono alti, positivi e dal richiamo universale, anche l'industria italiana può parlare al mondo", le parole dell'amministratore delegato di Lux Vide e produttore Luca Bernabei.