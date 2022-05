FOX rinnova 3 serie tv, inclusa 9-1-1: Lone Star ma non ancora 9-1-1: Cosa sta succedendo?

News Serie TV

Ancora incerti anche i rinnovi di The Resident e Duncanville. Inoltre, due serie in arrivo sono state rinviate alla stagione 2022-23.

Gli Upfront entrano nel vivo. Quella appena iniziata è la settimana in cui le principali reti americane annunceranno i loro palinsesti per la prossima stagione televisiva, rivelando quali altre serie non ancora rinnovate torneranno con un nuovo ciclo di episodi e quali novità si aggiungeranno a queste. FOX, che aveva molte situazioni ancora aperte, ha annunciato in questi minuti che 9-1-1: Lone Star è stata rinnovata per una quarta stagione, mentre per la serie ammiraglia 9-1-1, insieme allo spin-off la più seguita della rete, così come per The Resident, rimane tutto incerto mentre si continua a cercare un accordo con le parti coinvolte.

Nelle ore precedenti, si era appreso che gli sforzi dell'ultimo minuto al fine di trovare un accordo per i rinnovi di 9-1-1 e The Resident prima dell'evento di presentazione di oggi non hanno avuto successo. Secondo Deadline, le parti sono molto distanti in termini economici. Alla conferenza, la rete si è detta fiduciosa su un superamento delle questioni che stanno creando lo stallo e che aggiornamenti in tal senso non tarderanno ad arrivare. A causa di questo, al momento non è in grado di annunciare un palinsesto. "Siamo in trattative con 20th Television. Sulla base della nostra lunga collaborazione con lo studio, pensiamo di poter essere abbastanza fiduciosi", ha detto il presidente Charlie Collier.

Altre due serie, invece, torneranno senz'altro. E pure un po' a sorpresa, viste le medie d'ascolto bassissime. Sia Call Me Kat sia Welcome to Flatch sono state rinnovate, rispettivamente per una terza e seconda stagione. Al contrario, nulla di deciso ancora per la serie animata Duncanville, appena tornata con la terza stagione. La rete ha annunciato inoltre che sia la stagione 2 di Fantasy Island sia la nuova serie animata Krapopolis sono state rinviate alla prossima stagione (per quest'ultima è il secondo rinvio), così come è stato già fatto con il nuovo musical drama Monarch.