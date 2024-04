FBI rinnovata per altre 3 stagioni! Continuano anche Most Wanted e International

News Serie TV

I tre procedurali di Dick Wolf torneranno su CBS il prossimo autunno con nuovi episodi.

Tutte e tre le serie FBI torneranno la prossima stagione, e una si spingerà anche molto oltre. Forti delle loro medie d'ascolto molto buone, FBI e gli spin-off FBI: Most Wanted e FBI: International sono stati rinnovati dalla rete americana CBS. E se questi ultimi due continueranno rispettivamente con la sesta e la quarta stagione, la serie principale del franchise è stata confermata fino alla primavera del 2027 e, dunque, continuerà con altre tre stagioni - la settima, ottava e nona.

Tutti pazzi per FBI

Con una media di 9,1 milioni di spettatori settimanali, FBI è la serie più vista del martedì e il terzo drama più seguito della tv americana (dietro agli altri procedurali di CBS Tracker e NCIS). Most Wanted e International, invece, attirano ogni settimana 7,4 e 7,2 milioni di spettatori, classificandosi al secondo e terzo posto nell'audience del martedì sera. Rinnovi più che scontati, dunque, come si evince anche dalle parole della presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach: "Il martedì con le serie FBI è una potente forza da non sottovalutare nella nostra programmazione di prima serata. Dick Wolf e i talenti davanti e dietro la macchina da presa in tutte e tre le serie continuano a offrire una narrazione di prim'ordine, azione avvincente e intrighi che affascinano costantemente una fanbase devota attraverso le stagioni. Siamo entusiasti di scoprire cosa riserverà la prossima stagione a tutti questi personaggi eroici".

Con questi rinnovi, Wolf, uno dei produttori più affermati e prolifici di Hollywood, mette a segno un altro grande risultato: delle sue 9 serie in onda sulla tv americana, 8 sono state già rinnovate. Le tre FBI si aggiungono alle tre serie del franchise #OneChicago e a due delle tre Law & Order in onda su NBC. "Ovviamente, sono entusiasta dei rinnovi", ha dichiarato. "Siamo tutti entusiasticamente grati a George [Cheeks, CEO di CBS], Amy e al loro intero team".