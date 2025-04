FBI: Ordinato lo spin-off CIA, con Tom Ellis protagonista

News Serie TV

CBS ufficializza l'ordine di CIA, nuovo spin-off di FBI. Tom Ellis sarà uno dei protagonisti.

Un nuovo spin-off di FBI è ufficialmente in arrivo! La rete americana CBS ha dato l'okay alla produzione di CIA, serie per la stagione televisiva 2025-26 incentrata su un agente dell'omonima agenzia di intelligence e sulla sua collaborazione con un agente dell'FBI, con la star di Lucifer Tom Ellis scelta per interpretare uno dei due.

CIA: Tom Ellis protagonista del nuovo spin-off di FBI

Noto precedentemente con il titolo FBI: CIA, il procedurale seguirà due improbabili partner: un agente della CIA sfacciato e poco ligio alle regole, il personaggio interpretato da Ellis, e un agente dell'FBI esperto e astuto, che, al contrario dell'altro, segue le regole e crede nello stato di diritto. Quando i due, una strana coppia, sono assegnati alla stazione della CIA di New York, devono imparare a lavorare insieme per indagare su casi e crimini che rappresentano una minaccia sul suolo statunitense, scoprendo che le loro differenze potrebbero essere in realtà la loro forza.

Inizialmente, i due personaggi avrebbero dovuto presentarsi al pubblico in un episodio della settima stagione di FBI in onda questa primavera, di fatto il backdoor pilot del nuovo spin-off, ma si è preferito procedere con un ordine diretto. Inoltre, la notizia segue di quasi due mesi le cancellazioni di FBI: Most Wanted e FBI: International, i due primi spin-off di FBI, rispettivamente dopo sei e quattro stagioni. Quest'ultima, invece, è stata confermata fino al 2027 e proseguirà con altre due stagioni.

In Italia, i nuovi episodi di FBI e FBI: International sono in onda su Rai 2 ogni sabato dalle ore 21:20, mentre la stagione più recente di FBI: Most Wanted andrà in onda su Italia 1 dal 28 aprile, ogni lunedì alle ore 21:20.