Fargo 3: Il trailer ufficiale della stagione con Ewan McGregor

Contrariamente alla neve, sempre abbondante, il crimine non è mai simile a se stesso nel drama antologico di FX Fargo. Nella terza stagione, in onda negli Stati Uniti dal 19 aprile, l'azione si avvicina ai giorni nostri per raccontare di due fratelli del Minnesota, entrambi interpretati da Ewan McGregor. C'è Emmit, un elegante magnate immobiliare, e c'è Ray, uno sfibrato agente di custodia con la calvizie. Storie di rivalità, vecchi favori e vendetta, come comincia a svelare il trailer ufficiale diffuso dalla rete, mentre il capo della polizia Gloria Burgle (Carrie Coon) cerca di capirci qualcosa quando le cose - naturalmente - si mettono male.