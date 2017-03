Fargo 3: Ewan McGregor irriconoscibile nel primo teaser

Annunciata la data di debutto negli Stati Uniti, 19 aprile, inizia finalmente la promozione dell'attesissima terza stagione di Fargo, attraverso un teaser che mostra per la prima volta due dei nuovi personaggi principali: l'agente Ray Stussy, interpretato da un irriconoscibile Ewan McGregor, e lo sceriffo Gloria Burgle, interpretata dalla star di The Leftovers Carrie Coon.

La nuova stagione, più vicina ai giorni nostri di quanto non fossero le precedenti, si concentra sul magnate immobiliare Emmit Stussy, un uomo affascinante e sicuro di sé, e su suo fratello Ray, la sua antitesi, entrambi interpretati da McGregor. Ray è uno sfibrato agente incaricato di supervisionare i criminali in libertà vigilata e crede che Emmit sia in qualche modo responsabile del suo stato pietoso.

La clip ritrae anche Mary Elizabeth Winstead (BrainDead) nei panni di Nikki Swango, una donna furba e seducente da poco rilasciata su cauzione. Lei e Ray lasciano frettolosamente il diner in cui lui sta consumando un pasto (forse confabulando) quando si accorgono della Burgle mentre raggiunge un tavolo dove è seduto quello che dovrebbe essere suo figlio.