Extrapolations: Murray Bartlett, Diane Lane e Yara Shahidi nel cast della serie di Apple TV+ sui cambiamenti climatici

I nuovi arrivati si uniscono a un cast stellare che include Meryl Streep, Matthew Rhys, Edward Norton e molti altri.

Continua ad allungarsi la lista delle star che vedremo in Extrapolations, la singolare serie antologica di Apple TV+ che racconterà diverse storie contemporanee tutte influenzate dai cambiamenti climatici. Di recente, fa sapere Variety, hanno firmato per apparire nel drama gli attori Murray Bartlett (The White Lotus), Diane Lane (House of Cards) e Yara Shahidi (Grown-ish). A loro si aggiungono anche Heather Graham (Wander), il vincitore del Grammy Ben Harper, Judd Hirsch (The Goldbergs), Hari Nef (Transparent, You) e Neska Rose (Drama Club).

La trama di Extrapolations

Creato da Scott Z. Burns, il drama racconterà in ogni episodi 8 storie interconnesse su come i cambiamenti cui il nostro pianeta sta andando incontro influenzeranno costrutti sociali come l'amore, il lavoro e la famiglia e mostrerà la battaglia per la sopravvivenza che stiamo combattendo nel 21° secolo. "Il nostro obiettivo con Extrapolations è andare oltre la scienza e usare i drammi, la commedia, il mistero e ogni altro genere per aiutare le persone a riflettere come ogni aspetto del nostro mondo cambierà negli anni a venire", aveva detto Burns presentando la serie.

Il resto del cast stellare

Extrapolations, attualmente in produzione, può contare su un cast corposissimo e di altissimo livello: in precedenza sono stati annunciati Meryl Streep, Kit Harington , Matthew Rhys, Sienna Miller, Gemma Chan, Tahar Rahim, Daveed Diggs, David Schwimmer, Adarsh ​​Gourav, Marion Cotillard, Eiza Gonzalez, Tobey Maguire e Forest Whitaker, oltre che Edward Norton, Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones e Michael Gandolfini. Per Murray Bartlett si tratta della seconda serie di Apple TV+ in cui è stato coinvolto di recente, visto che lo vedremo anche nella seconda stagione di Physical. Per il momento, tuttavia, non sappiamo nulla sui personaggi che le new entry andranno a interpretare.