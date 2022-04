Exploding Kittens: Netflix ordina una serie animata basata sul gioco di carte, con le voci di Tom Ellis e Lucy Liu

News Serie TV

Il prossimo mese, l'adattamento sarà preceduto da un gioco interattivo.

Netflix ha annunciato l'ordine di una nuova serie animata per un pubblico adulto, Exploding Kittens, adattamento dell'omonimo gioco di carte strategico. Sarà lanciata nel 2023, preceduta già il prossimo mese dall'arrivo sulla piattaforma streaming di un gioco interattivo, Exploding Kittens: The Game. Nella versione originale, il cast vocale della comedy includerà la star di Lucifer Tom Ellis e la veterana di Elementary Lucy Liu, oltre a Abraham Lim (The Boys), Ally Maki (Cloak & Dagger), Mark Proksch (What We Do in the Shadows) e Sasheer Zamata (Home Economics).

Exploding Kittens: La trama e i personaggi

Creata da Shane Kosakowski (You're the Worst) e Matthew Inman e da loro prodotta a livello esecutivo con - leggete bene! - l'ideatore di Beavis and Butt-Head e Silicon Valley Mike Judge e l'ideatore di The Office, Parks and Recreation e Upload Greg Daniels, in Exploding Kittens l'eterno conflitto tra Paradiso e Inferno raggiungerà proporzioni epiche quando sia Dio sia il Diavolo saranno inviati sulla Terra, nei corpi di grossi gatti domestici. Ellis, prossimamente anche in Washington Black di Hulu, presterà la voce a Dio Gatto, mentre Zamata sarà Diavolo Gatto. Lim e Maki interpreteranno una coppia di fratelli. Liu li affiancherà invece nel ruolo della loro mamma.

"Lo sviluppo contemporaneo di un gioco e di una serie animata apre nuovi orizzonti per Netflix e non potremmo pensare a un'iniziativa migliore per costruire un universo attorno a Exploding Kittens, uno dei giochi più fantasiosi, iconici e originali di questo secolo" ha affermato Mike Moon, per Netflix a capo della divisione animazione per adulti.