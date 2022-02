Tom Ellis torna in tv in Washington Black con Sterling K. Brown

News Serie TV

L'ex star di Lucifer ha firmato per affiancare l'attore di This is Us nella serie di Hulu basata sul romanzo di Esi Edugyan.

Dopo la fortunata esperienza in Lucifer, Tom Ellis non starà lontano a lungo dalla tv. L'attore ha firmato per ricoprire un ruolo regolare in Washington Black, una nuova serie di Hulu Basata sul romanzo del 2018 di Esi Edugyan Le avventure di Washington Black (in Italia pubblicato da Neri Pozza). Reciterà al fianco dell'attore di This is Us Sterling K. Brown, anche produttore esecutivo, e ai giovani protagonisti Ernest Kingsley Jr. e Iola Evans.

La trama di Washington Black

Scritto da Selwyn Seyfu Hinds (The Twilight Zone), anche produttore esecutivo con Brown e Edugyan, Washington Black è un drama di 9 episodi incentrato su George Washington 'Wash' Black (Ernest Kingsley Jr.), un ragazzino di 11 anni che fugge da una piantagione di zucchero delle Barbados dopo un incidente traumatico. Wash diventa così il protetto del socievole Medwin Harris (Brown), che ha viaggiato per il mondo dopo un'infanzia dolorosa e ora vive come rifugiato ad Halifax, in Nuova Scozia, dove è molto popolare e profondamente protettivo nei confronti della sua comunità nera. Con il passare del tempo, il rapporto tra Wash e Medwin fa in modo che quest'ultimo guardi dentro di sé e abbassi le proprie difese. Mentre Wash attraversa il mondo, dal caldo torrido delle Barbados al ghiaccio artico, trova un amore inaspettato lungo la strada (Iola Evans). Incontra anche molte figure enigmatiche nei suoi viaggi e si rende conto che solo lui l'eroe del suo stesso viaggio.

Il ruolo di Tom Ellis

Ellis ricoprirà il ruolo di Christopher "Titch" Wilde, un eccentrico inventore steampunk entusiasta ma molto vulnerabile dal punto di vista emotivo. Una morte inquietante nella piantagione di zucchero della sua famiglia porta Titch ad affrontare un viaggio con Wash al suo fianco. Si ritrova così a fare da mentore e figura paterna al giovane, un ruolo per il quale non si sente affatto preparato, perché sente il peso del suo stesso padre.