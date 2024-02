Ewan McGregor è Un gentiluomo a Mosca nel primo teaser trailer della miniserie

News Serie TV

L'adattamento dell'acclamato romanzo di Amor Towles arriverà in tv a fine marzo.

Arriverà in tv a fine marzo l'attesa nuova miniserie di Showtime e Paramount+ A Gentleman in Moscow, adattamento del bestseller internazionale di Amor Towles Un gentiluomo a Mosca. In occasione dell'annuncio della data di debutto (29 marzo negli Stati Uniti, presumibilmente in contemporanea in Italia sul servizio streaming), ne è stato diffuso un teaser trailer che ricrea perfettamente la copertina del romanzo - finché Alexander Rostov non si volta per osservarci, rivelando il volto del protagonista Ewan McGregor.

La trama e il cast di A Gentleman in Moscow

Creata da Ben Vanstone (Creature grandi e piccole) e diretta dal candidato a tre Emmy Sam Miller (I May Destroy You, Luther), A Gentleman in Moscow segue il conte Alexander Rostov, un aristocratico russo che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo ha posto dalla parte sbagliata della storia. Risparmiato dall'esecuzione immediata, viene bandito da un tribunale sovietico nella mansarda dell'opulento Hotel Metropol e minacciato di morte se mai metterà un piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa scorrono fuori dalle porte dell'hotel, le ridotte circostanze di Rostov gli permettono di accedere a un mondo molto più grande di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra quelle mura, scopre il valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore.

Il cast della miniserie include anche Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka) nei panni di Anna Urbanova, un'attrice indipendente e autodidatta che, all'apice della sua fama, usa il suo ingegno e la sua bellezza per stupire Rostov dopo il loro incontro al Metropol. Si aggiungono Leah Harvey (Fondazione), Johnny Harris (I Medici), Paul Ready (The Terror), John Heffernan (Becoming Elizabeth), Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) e Anastasia Hille (Una spia tra noi), tra gli altri.