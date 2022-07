Evil rinnovata per una quarta stagione a Paramount+

News Serie TV

La serie con Katja Herbers e Mike Colter rinnovata meno di un mese dopo il debutto della stagione 3.

Paramount+ continuerà a raccontare il Male con Evil. Il servizio streaming ha rinnovato il thriller soprannaturale ideato dalla coppia di The Good Wife Robert e Michelle King per una quarta stagione, meno di un mese dopo il debutto negli Stati Uniti del terzo ciclo di episodi.

In un comunicato, la presidente degli sceneggiati originali di Paramount+ Nicole Clemens afferma che Evil si colloca costantemente tra le prime 5 serie originali più viste della piattaforma, aggiungendo: "Non potremmo essere più entusiasti di farci terrorizzare da quello che Robert e Michelle stanno creando per la quarta stagione con il nostro straordinario cast che lo porta in vita".

Ancora inedita in Italia (al momento non è chiaro se arriverà in seguito al lancio di Paramount+ nel nostro Paese a settembre), Evil esplora il burrascoso rapporto tra scienza e religione attraverso i punti di vista e le esperienze di Kristen Bouchard, una psicologa forense pragmatica e piuttosto scettica su qualsiasi cosa non sia scientificamente dimostrabile, e David Dacosta, un diacono specializzato in fenomeni inspiegabili e possessioni demoniache, interpretati da Katja Herbers e Mike Colter.