Evil: L'anticristo e altre minacce nel trailer ufficiale della quarta e ultima stagione

News Serie TV

La serie soprannaturale tornerà in streaming su Paramount+ il 24 maggio.

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione del thriller soprannaturale Evil, disponibile in streaming dal 24 maggio ogni venerdì con un nuovo episodio, a 24 ore di distanza dagli Stati Uniti. Per chi già si sta dispiacendo per l'addio, una consolazione: gli episodi saranno 14, ovvero quattro in più rispetto a quanto inizialmente annunciato.

Evil 4: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Nella quarta e ultima stagione di Evil, i casi con cui Kristen (Katja Herbers), David (Mike Colter), e Ben (Aasif Mandvi) hanno a che fare coinvolgono tecnologie ribelli, maiali posseduti, oppressioni e infestazioni demoniache, una musa della danza evocata da presunte streghe e una reliquia malvagia. Nel frattempo, Leland (Michael Emerson) cerca di indurre Kristen a crescere un anticristo bambino concepito con il suo ovulo. David viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano per la "visione remota", un'abilità paranormale che permette di vedere l'invisibile per individuare il male. Ben viene colpito da un raggio ionico che gli fa avere visioni di un jinn provocatorio, finché non scopre una soluzione insolita per bandirlo. Inoltre, tutti e tre i protagonisti si rendono conto che hanno solo poche settimane per occuparsi dei casi, perché la chiesa ha deciso di sciogliere la squadra per mancanza di fondi. Tutto ciò culminerà in un ultimo confronto con Leland e le 60 famiglie che compongono il Male nel mondo moderno.

"Tra 38 giorni nascerà un bambino. Canteranno inni in tuo onore, la madre dell'anticristo vivente", dice Leland a Kristen nel trailer. "Abbiamo già dato la caccia a lupi mannari e demoni. Ora la stiamo dando alle streghe?", chiede Ben. Evil, una creazione dei coniugi Robert e Michelle King, gli stessi di The Good Wife e degli spin-off successivi, è una serie sullo scontro tra scienza e religione e si concentra su una scettica psicologa forense che unisce le forze con un diacono e un imprenditore per indagare su presunti miracoli, possessioni demoniache e altri eventi straordinari per scoprire se c'è una spiegazione scientifica o se si tratta di qualcosa di veramente soprannaturale.

"Robert e Michelle King hanno creato un modo unico e profondamente appassionante di esplorare il punto in cui religione e scienza si incontrano", aveva dichiarato il vicepresidente esecutivo della programmazione di Paramount+ Jeff Grossman in una precedente occasione. "Ringraziamo loro, il cast e la troupe di immenso talento di Evil e siamo incredibilmente orgogliosi del loro lavoro collettivo nella serie. Non vediamo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per questi personaggi, in quella che sarà sicuramente una corsa sfrenata e mozzafiato nell'ultima stagione".