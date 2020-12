Euphoria: Ecco quando esce il secondo episodio speciale

News Serie TV

Dopo il primo di due episodi extra che faranno da ponte con la seconda stagione del teen drama, HBO annuncia la data di uscita e mostra il poster del nuovo capitolo incentrato su Jules.

Chi non si è ancora ripreso dallo struggente speciale natalizio di Euphoria, andato in onda su HBO qualche giorno fa e disponibile anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, può consolarsi pensando che vedrà molto presto il secondo episodio speciale che, insieme al primo, farà da ponte tra prima e seconda stagione del teen drama: l'appuntamento è per il prossimo 24 gennaio.

Euphoria: La trama dell'episodio incentrato su Jules

Il nuovo episodio, intitolato F–k Anyone Who’s Not a Sea Blob, si concentrerà sul personaggio di Jules interpretato da Hunter Schafer. Stando alla descrizione ufficiale, vedremo Jules "durante le vacanze di Natale mentre riflette sull'anno appena passato". Schafer ha scritto e prodotto esecutivamente l'episodio insieme al creatore di Euphoria Sam Levinson. Se il primo speciale era incentrato su Rue (Zendaya) e sulla sua lunga conversazione con il suo sponsor Ali (Colman Domingo) in una tavola calda, questo racconterà invece il punto di vista di Jules che, alla fine della prima stagione, aveva lasciato da sola Rue abbandonandola alla stazione dei treni e facendola ricadere nel tunnel della dipendenza.

Euphoria 2: Quando esce la seconda stagione?

Annunciati ufficialmente lo scorso ottobre, entrambi gli episodi sono stati girati nei mesi scorsi rispettando rigidi protocolli di sicurezza anti Covid e sono un vero e proprio regalo per i fedeli fan del teen drama che dovranno attendere ancora diversi mesi prima di poter vedere la seconda stagione. Come accaduto a molte altre serie tv, infatti, anche Euphoria si era dovuta fermare lo scorso marzo a causa della pandemia. Al momento non sappiamo ancora quando tornerà in produzione. Intanto, però, HBO ha diffuso il poster del secondo episodio speciale che potete vedere qui in basso.