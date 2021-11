Euphoria 2 su Sky e NOW a gennaio: Il primo teaser della seconda stagione

News Serie TV

Il teen drama cult con Zendaya torna con 8 nuovi episodi in contemporanea con la messa in onda americana di HBO.

L'attesa è finita. Dopo i due episodi speciali dedicati a Rue e a Jules che hanno fatto da ponte tra prima e seconda stagione, Euphoria - il teen drama creato da Sam Levinson e con una straordinaria Zendaya - torna finalmente con l'attesa seconda stagione. I nuovi episodi, otto per la precisione, arriveranno su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda dell'americana HBO. Nel dare l'annuncio, Sky ha diffuso anche il primo teaser trailer della seconda stagione nel quale vediamo la protagonista Rue (la vincitrice dell'Emmy Zendaya) cantare e ballare e ricadere nelle solite vecchie abitudini.

Guarda Euphoria su NOW

Euphoria 2: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni

La seconda stagione di Euphoria arriverà a ben due anni e mezzo di distanza della prima nella quale avevamo conosciuto la diciassettenne Rue, una giovane di East Highland, California alle prese con la tossicodipendenza e mentre provava a resistere alle pressioni derivate dall’amore e dalla perdita. Nei due episodi speciali andanti in onda circa un anno fa, avevamo ritrovato Rue e la sua amica/qualcosa di più Jules (Hunter Schafer) lontane, dopo che nel finale della prima stagione Rue era stata abbandonata da Jules ed era ricaduta nel tunnel della dipendenza.

Nel cast dei nuovi episodi - ancora una volta scritti e prodotti a livello esecutivo da Sam Levinson - ritroveremo Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.