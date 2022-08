Estate 2022: 5 Serie TV scaccia pensieri da vedere sotto l'ombrellone

News Serie TV

L'estate è relax e divertimento anche per gli appassionati di serie tv: ne abbiamo selezionate per voi cinque - tutte leggere, brevi e disponibili in streaming - che potrebbero farvi compagnia nelle afose giornate estive.

Agosto è sinonimo di ferie e, per molti di voi (sicuramente per chi segue Comingsoon.it), questo potrebbe significare avere più tempo da dedicare alla visione di serie tv. Ormai sulle molte piattaforme di video in streaming come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ e tutte le altre, c'è davvero l'imbarazzo della scelta e orientarsi tra le tante proposte diventa sempre più difficile. Abbiamo deciso di consigliarvi cinque serie tv leggere, divertenti e con pochi episodi che potreste guardare durante le afose giornate estive oppure scaricare e portare sotto l'ombrellone (o anche in montagna, se siete tra coloro che preferiscono il fresco dei boschi). Sono tutti titoli usciti da poco e che forse avevate perso ma che sicuramente meritano una possibilità. Da Uncoupled a Abbott Elementary, ecco i nostri consigli.

Le migliori nuove serie tv da portare in vacanza

Uncoupled

Dove: Netflix, 8 episodi

Un Neil Patrick Harris in gran rispolvero è il protagonista di Uncoupled, una nuova comedy di Darren Star (lo stesso di Sex and the City e Emily in Paris). L'ex Barney di How I Met Your Mother qui interpreta Michael, un agente immobiliare di successo e con una vita apparentemente perfetta. Almeno fino a quando il compagno lo sorprende lasciandolo dopo ben 17 anni insieme. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi da uomo single e gay a New York. Una comedy fresca e contemporanea che vi farà ridere e sorridere e con una tipologia di protagonista - ultraquarantenne gay e single alle prese con una nuova fase della sua vita - che raramente abbiamo visto al centro della scena ma che, finalmente, possiamo apprezzare alla grande.

Loot

Dove: Apple TV+, 10 episodi

Maya Rudolph sorprende con Loot, una nuova comedy in cui interpreta la ricchissima Molly, una donna che vive nel lusso avendo poca considerazione degli altri. Questo finché non scopre che suo marito, un ricco dirigente tecnologico con cui sta insieme da ben 20 anni (interpretato da Adam Scott), l'ha tradita con una donna più giovane. Dopo aver dato in pasto la storia ai tabloid e quando sta per toccare il fondo, scopre, con sorpresa, di essere intestataria di una fondazione di beneficenza gestita dalla pragmatica Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez). A quel punto intraprende un viaggio alla scoperta di sé e scopre che restituire agli altri potrebbe essere ciò di cui ha bisogno.

Single Drunk Female

Dove: Disney+, 10 episodi

Una bravissima Sofia Black-D’Elia interpreta Samantha Fink, una ventottenne che ha qualche (?) problemino con l'alcol in Single Drunk Female. Tornata nella sua cittadina natale per tentare di rimanere sobria ed evitare il carcere, Samantha vive con la sua ingombrante madre Carol (Ally Sheedy) e lavora in un negozio di alimentari tirando avanti. Ma purtroppo poprio in quella cittadina è circondata da tutti i fattori scatenanti che l'avevano portata a bere, in primis la sua ex migliore amica che ora esce con il suo ex ragazzo. Affrontando i resti della sua vecchia vita, cercherà di migliorarsi e ritrovare il suo lato migliore.

L'estate nei tuoi occhi

Dove: Prime Video, 7 episodi

Se vi mancano i teen drama estivi le cui repliche intasavano i palinsesti della tv generalista fino a qualche anno fa, L'estate nei tuoi occhi è la serie che fa per voi. Tratto da un romanzo di Jenny Han (la stessa autrice della fortunata saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo), questo teen drama racconta il più classico dei triangoli amorosi, quello tra una ragazza che misura il tempo in estati e due fratelli in una cittadina balneare della costa Est degli Stati Uniti. È un racconto di formazione sull’amore, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli, sulle prime rotture e sulla magia di un'estate perfetta.

Abbott Elementary

Dove: Disney+, 13 episodi

Una delle comedy rivelazione della scorsa stagione televisiva, Abbott Elementary è una serie ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti appassionati e devoti i quali cercano di destreggiarsi nel sistema della scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante i molti ostacoli, sono determinati - tutti più o meno duramente - ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e amano quello che fanno. Peccato che il distretto scolastico non abbia la stessa considerazione dell'istruzione dei ragazzi.

Avete trovato la serie che fa per voi? Se 5 serie tv vi sembrano poche, vi invitiamo a visitare la nostra pagina con tutte le serie tv appena uscite o in arrivo prossimamente, per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite.