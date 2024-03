Eric: Data e prime foto della miniserie di Netflix con Benedict Cumberbatch

News Serie TV

L'emozionante thriller di Abi Morgan arriverà in streaming sulla piattaforma a maggio.

Dopo averne parlato per mesi, Eric, la nuova miniserie di Netflix con protagonista il candidato a due Oscar Benedict Cumberbatch, finalmente si svela in occasione dell'annuncio della data di uscita: in streaming con tutti i sei episodi dal 30 maggio. La piattaforma ne ha diffuso le prime foto ufficiali, oltre alla locandina, sulla quale si legge che "I veri mostri non sono sotto il letto".

Eric: La trama e il cast della miniserie con Benedict Cumberbatch

Scritta e prodotta da Abi Morgan (Shame, The Iron Lady), Eric viene descritta come un emozionante thriller ambientato nella New York degli anni '80. La miniserie segue la disperata ricerca di un padre, Vincent (Cumberbatch), quando suo figlio di 9 anni, Edgar, scompare una mattina mentre si reca a scuola. Vincent è il principale burattinaio dello show per bambini più popolare d'America, "Good Day Sunshine", è lotta per affrontare la perdita del figlio, diventando sempre più angosciato e instabile. Pieno di disprezzo per se stesso e senso di colpa per la scomparsa di Edgar, lui si aggrappa ai disegni di suo figlio di un mostro-burattino blu alto oltre due metri, Eric, convinto che se riuscirà a portarlo in tv allora Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento progressivamente distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi di lavoro e gli investigatori cercano di aiutarlo, è Eric, un'illusione di necessità, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare a casa suo figlio.

Oltre Cumberbatch, anche uno dei produttori esecutivi della miniserie, le foto di Eric ritraggono Gaby Hoffmann (Transparent) nei panni di Cassie, la moglie di Vincent e la madre di Edgar, McKinley Belcher III (Ozark) del detective Ledroit e Ivan Howe di Edgar. A loro si aggiungono Dan Fogler (The Walking Dead) e Clarke Peters (Fondazione). La regia è di Lucy Forbes (The End of the F***ing World).