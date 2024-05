Eric: Benedict Cumberbatch è un padre disperato nel trailer ufficiale della miniserie di Netflix

News Serie TV

Tutti gli episodi del toccante drama saranno disponibili in streaming dal 30 maggio.

Fino a che punto può spingersi un genitore per ritrovare il figlio scomparso? Probabilmente non esiste un limite, neppure alla follia, e Benedict Cumberbatch ce lo dimostra in Eric, la nuova miniserie di Netflix in uscita il 30 maggio, della quale è stato appena diffuso il trailer ufficiale in italiano.





Eric: La singolare storia della miniserie con Benedict Cumberbatch

Scritta da Abi Morgan (Shame, The Iron Lady) e da lei prodotta a livello esecutivo con Cumberbatch, Eric segue quest'ultimo nei panni di Vincent, un uomo che nella New York degli anni '80 va alla disperata ricerca del figlio di 9 anni, Edgar, scomparso una mattina mentre si recava a scuola. Vincent è il principale burattinaio dello show per bambini più popolare d'America, "Good Day Sunshine", è lotta per affrontare la perdita del figlio, diventando sempre più angosciato e instabile.

Pieno di disprezzo per se stesso e senso di colpa per la scomparsa di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni di suo figlio di un gigantesco mostro-burattino di colore blu, Eric, convinto che se riuscirà a portarlo in tv allora Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento progressivamente distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi di lavoro e gli investigatori cercano di aiutarlo, è Eric, un'illusione di necessità, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare a casa suo figlio.

Nella miniserie recitano anche Gaby Hoffmann (Winning Time) nel ruolo di Cassie, la moglie di Vincent e la madre di Edgar, McKinley Belcher III (Ozark) del detective Ledroit e Ivan Howe dello stesso Edgar. A loro si aggiungono Dan Fogler (The Walking Dead) e Clarke Peters (Fondazione). La regia è di Lucy Forbes (The End of the F***ing World).