Empire: Jussie Smollett potrebbe aver inscenato la sua aggressione

Lo scorso mese, l'aggressione di stampo razzista e omofoba alla star di Empire Jussie Smollett ha scosso e indignato Hollywood e i numerosi fan del musical drama della FOX. Mentre le indagini della Polizia di Chicago proseguono, quanto sta emergendo sarebbe se confermato degno del miglior copione. Diverse fonti riportano infatti che l'attore sia ora sospettato di aver orchestrato la sua stessa aggressione. Una voce avvalorata apparentemente dalla decisione della rete - impegnata nella produzione degli ultimi episodi della stagione 5 di Empire - di tagliare gran parte delle scene che erano state scritte per lui.

Mercoledì, la polizia ha arrestato due uomini, i fratelli Abel e Ola Osundairo, sospettando un loro coinvolgimento nell'aggressione del 29 gennaio a Smollett. L'attore, ricordiamolo, era stato avvicinato da due individui nei pressi del Loews Hotel di Chicago, aggredito verbalmente e fisicamente per il colore della pelle e l'orientamento sessuale. Secondo quanto da lui dichiarato alla polizia, i malviventi avevano cercato anche di strangolarlo con una corda e gli avevano gettato addosso una non meglio precisata sostanza chimica. Entrambi gli Osundairo sono stati poi rilasciati poche ore dopo, in seguito a quelle che il portavoce della polizia Anthony Guglielmi ha definito "nuove evidenze".

Sembrerebbe infatti che i due nigeriani, uno dei quali aveva lavorato come personal trainer in un video musicale di Smollett, abbiano riferito agli agenti di aver architettato l'aggressione d'accordo con quest'ultimo, di aver cercato con lui un luogo videosorvegliato dove metterla in scena e di aver fatto delle prove per calibrare i colpi in modo da non ferirlo gravemente. "Confermiamo che le informazioni ricevute dalle persone interrogate dalla polizia abbiano in effetti spostato la direzione delle indagini", ha detto Guglielmi. Una fonte vicina al Dipartimento ha aggiunto a Deadline che "la nuova direzione si basa sulla premessa che il signor Smollett abbia preso parte attivamente alla vicenda" e, come riportato da CNN, "abbia pagato i due uomini per orchestrarla".

Mentre FOX non rilascia per ora dichiarazioni in merito a tali nuove evidenze, l'ex procuratore federale Phil Turner, che ora lavora nella difesa criminale a Chicago, ha spiegato a Variery che, se Smollett avesse realmente dichiarato il falso alla polizia, la sua situazione potrebbe farsi "molto, molto, molto seria". Oltre a compromettere irrimediabilmente la sua carriera, secondo le leggi dell'Illinois l'attore rischierebbe infatti da uno a tre anni di galera. Attraverso il suo portavoce, Smollett ha fatto sapere però che, "come vittima di un crimine d'odio che ha collaborato alle indagini della polizia, Jussie Smollett è arrabbiato e devastato dalle recenti notizie secondo le quali gli autori siano individui di sua conoscenza. Ora è anche vittima delle affermazioni attribuite a questi presunti perpetratori del fatto che Jussie abbia avuto un ruolo nella sua stessa aggressione. Niente è più lontano dalla verità e chiunque affermi il contrario sta mentendo".