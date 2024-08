Emily in Paris: Un nuovo uomo per Emily nel trailer ufficiale della Stagione 4 Parte 2

News Serie TV

Gli ultimi cinque episodi della stagione saranno disponibili in streaming su Netflix dal 12 settembre.

Una nuova città e un nuovo interesse amoroso attendono Emily nei restanti cinque episodi della stagione 4 di Emily in Paris, disponibili in streaming su Netflix dal 12 settembre. Il trailer ufficiale della Parte 2 rivela che una vacanza sulla neve durante le festività natalizie guasterà la ritrovata intesa tra lei e il suo più grande amore, Gabriel, finché un nuovo uomo italiano non la distrarrà a Roma.

Emily in Paris: Stagione 4 - Parte 2: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Emily in Paris: Cosa ci aspetta nei nuovi episodi della stagione 4

Nella prima parte della quarta stagione Emily (Lily Collins) e Gabriel (Lucas Bravo) si sono finalmente riavvicinati e si sono detti "Ti amo". Ma avranno davvero il loro lieto fine? Non subito, evidentemente, perché nuove complicazioni sono dietro l'angolo. Mentre Camille (Camille Razat) continua a interferire nella sua vita amorosa (inevitabile, visto che lei e Gabriel aspettano un bambino insieme, o almeno così pensava, qualcosa di cui lui non è ancora al corrente), il lavoro porta Emily nella Città Eterna, dove si ritrova a passare molto tempo con Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), un uomo diretto e sicuro di sé, concreto ma mai appariscente, e fedele alle radici dell'azienda di famiglia.

Come se non bastasse, Emily smette di essere la nuova ragazza americana esperta di marketing a disposizione di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) e della sua agenzia. In scena entra la brillante ed entusiasta Genevieve (Thalia Besson), la figlia che Laurent (Arnaud Binard) ha avuto da una relazione precedente, che a giudicare dall'anteprima non ci mette molto ad accorgersi del fascino dello chef più desiderato di Francia. Inoltre, faremo la conoscenza di Giancarlo (Raoul Bova), un affermato e affascinante regista pubblicitario romano che Sylvie conosce da tempo, mentre le altre nuove aggiunte al cast Rupert Everett e Anna Galiena interpretano rispettivamente Giorgio Barbieri, il proprietario di uno studio di interior design di Roma, un'altra vecchia conoscenza di Sylvie, e Antonia, la madre di Marcello, a capo dell'azienda di famiglia.