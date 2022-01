Emily in Paris è inarrestabile: Già rinnovata per le stagioni 3 e 4!

News Serie TV

Dopo l'innegabile successo, Netflix conferma una terza e una quarta stagione della comedy romantica con Lily Collins.

Sembra che il soggiorno della giovane Emily Cooper nella città dell'amore si protrarrà più a lungo del previsto: Netflix ha appena rinnovato Emily in Paris per una terza e una quarta stagione! La comedy romantica con Lily Collins, creata da Darren Star e diventata ben presto uno dei più grandi quanto inaspettati successi di Netflix, ci terrà quindi compagnia ancora per un bel po'.

In Emily in Paris Lily Collins interpreta una giovane americana esperta di marketing che si trasferisce da Chicago a Parigi per lavorare con un'agenzia che cura il marketing di aziende di lusso. Nella Ville Lumière, tra alti e bassi lavorativi e situazioni très chic, trova nuovi amici e forse anche l'amore. Ma l'uomo che riuscirà a conquistare il suo cuore definitivamente sarà il bel vicino di casa, lo Chef Gabriel (Lucas Bravo), o il compagno del corso di francese, l'affascinante banchiere inglese Alfie (Lucien Laviscount)? La seconda stagione, uscita lo scorso 22 dicembre su Netflix, ha subito scalato le Top 10 (le classifiche giornaliere e settimanli con i contenuti più visti sul servizio) di mezzo mondo e attualmente si trova al terzo posto tra le serie in lingua inglese più viste nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Un successo evidente che ha permesso a Netflix di rinnovarla direttamente per due stagioni aggiuntive, senza dover attendere i canonici 28 giorni dall'uscita per valutarne la performance.

Emily in Paris: Dove eravamo rimasti

Nel finale della seconda stagione il capo di Savoir Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) ha deciso di lasciare l'azienda e fondare la sua società di marketing chiedendo a Emily di seguirla in questa nuova avventura lavorativa, anche se questo significherebbe per la giovane americana un trasferimento in pianta stabile a Parigi. Nel frattempo il nuovo interesse amoroso di Emily, Alfie, ha detto a quest'ultima che tornerà a Londra e che vorrebbe provare ad avere una relazione a distanza. Emily, confusa, si è però lasciata sfuggire con l'amica Mindy (Ashley Park) di amare in realtà Gabriel. Ma proprio mentre stava per confessare finalmente a Gabriel la verità, è apparsa l'ex ragazza di lui, Camille, e ha comunicato a Emily che lei e Gabriel erano tornati insieme e stavano per andare a convivere. A questo punto una Emily confusa è fuggita e ha chiamato Sylvie per comunicarle che aveva fatto la sua scelta. Ma cosa avrà scelto?

Di cosa parlerà la terza stagione?

A proposito dei piani per una terza stagione, lo showrunner di Emily in Paris Darren Star aveva detto a TVLine: "Emily si trova di fronte a una decisione importante. Ha più porte davanti a sé alla fine della stagione 2, e la nostra sfida è decidere quale di quelle porte sceglierà e perché. Questo è ciò di cui parlerà la terza stagione. Quando vivi in ​​un paese straniero, una delle domande è: dov'è il tuo cuore? È il posto da cui vieni o il posto in cui ti trovi in un dato momento? Anche Emily starà lottando con questo dilemma". Con una quarta stagione già confermata, gli sceneggiatori potranno andare anche oltre pianificando una storia ancora più ambiziosa per Emily.

