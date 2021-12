Emily in Paris 2: Chi è Lucien Laviscount, il rubacuori Alfie che ha messo nell'angolo Gabriel

News Serie TV

Nella seconda stagione della comedy romantica di Netflix, Emily ha un nuovo interesse amoroso: ecco chi è l'attore che lo interpreta (e cosa pensa lui di quel clamoroso cliffhanger finale).

Nella prima stagione di Emily in Paris gli occhi erano puntati tutti su Gabriel, l'affascinante chef vicino di casa di Emily interpretato da Lucas Bravo. Nei nuovi episodi della comedy romantica di Netflix, usciti lo scorso 22 dicembre, c'è un altro intrigante ragazzo che attira l'attenzione della protagonista (e anche la nostra): è il serio ed elegante banchiere britannico Alfie, interpretato dal bel Lucien Laviscount. Emily lo incontra a un corso di francese e i due instaurano subito un rapporto particolari. I telefili più attenti potrebbero già averlo riconosciuto, visto che è apparso in passato in diverse serie tv. Ma chi è Lucien Laviscount e come è arrivato fino a Emily in Paris? Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui e cosa pensa l'attore del colpo di scena del finale della seconda stagione, visto che riguarda anche il suo personaggio.

Lucien Laviscount: Dove abbiamo già visto l'attore che interpreta Alfie in Emily in Paris 2

Lucien Laviscount è nato a Burnley, nel Regno Unito, il 9 giugno 1992 quindi ha 29 anni. I suoi genitori hanno origini trinidadiane ma è cresciuto a Ribble Valley, nel Lancashire, insieme ai suoi due fratelli Louis e Jules. Ha studiato teatro fin da giovane e ha ottenuto il suo primo ruolo nella sitcom per ragazzi Life Bites andata in onda su Disney Channel UK dal 2008 al 2009. La grande occasione che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, però, è arrivata con la soap britannica Coronation Street dove ha interpretato il bravo ragazzo Ben Richardson in un arco di episodi. Nel Regno Unito è diventato molto popolare quando, nel 2011 all'età di 19 anni, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip UK e ha scambiato effusioni con ben due concorrenti classificandosi al quinto posto.

Dopo una breve incursione nel mondo della musica e dopo aver recitato anche in due episodi del teen drama Skins, è volato a Hollywood dove ha ottenuto prima piccole parti in serie tv come Supernatural ed Episodes e poi un ruolo più consistente in Scream Queens. Nella serie di Ryan Murphy Laviscount ha interpretato Earl Grey, il membro benestante della confraternita dei Dickie Dollar Scholars. Prima di Emily in Paris ha recitato nella serie thriller Snatch e, soprattutto, da protagonista nello spin-off di Riverdale Katy Keene. Nella serie creata da Roberto Aguirre-Sacasa Laviscount ha interpretato il miliardario Alexander Cabot, che fa amicizia con Josie nella speranza di poterla ingaggiare con la sua etichetta discografica (la foto qui in alto è tratta proprio da una scena di Katy Keene). Quando Darren Star lo ha contattato per Emily in Paris, è stato felicissimo, perché era già un grande fan della serie. "Ho pensato, wow, ho appena fatto centro di nuovo!", ha confidato Laviscount a Elle.

Emily in Paris 3 ci sarà? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla terza stagione Leggi anche

Emily in Paris: Alfie tornerà nella terza stagione?

Sempre alla rivista Elle l'interprete di Alfie ha rilasciato recentemente un'intervista in cui ha parlato della sua esperienza nella serie e delle sue speranze per il futuro (visto il cliffhanger che ha chiuso la seconda stagione di Emily in Paris, di cui abbiamo parlato qui). Laviscount ha detto di non aver sentito particolarmente la competizione con Lucas Bravo, l'interprete di Gabriel e di essersi subito ambientato bene sul set e di aver legato particolarmente con la protagonista Lily Collins. "Lily è un'artista incredibile ed è così umile. Conosce tutti sul set e chiama tutti per nome mostrando rispetto verso il resto del cast e il resto della troupe. E poi ti fa divertire un sacco. Crea una sorta parco giochi sul set", ha spiegato.

Come sapete se avete visto il finale di Emily in Paris 2, nell'ultimo episodio Alfie parte per Londra e chiede a Emily di provare ad avere una relazione a distanza. Non sappiamo, però, quale sarà la scelta di lei e se, in futuro, rivedremo il personaggio di Alfie. La serie non è stata ancora neppure rinnovata ufficialmente per una terza stagione quindi è difficile fare previsioni. Darren Star, tuttavia, ha detto di essere molto affezionato ad Alfie e di non essere pronto a lasciarlo andare. Allo stesso modo l'attore ha detto che non gli dispiacerebbe tornare. "Se ai vertici pensano che Alfie abbia altro da raccontare, io ci sono. Mi piacerebbe vedere la sua relazione con Emily crescere. Vediamo cosa succederà. Emily in Paris è un mondo fantastico in cui puo' succedere di tutto", ha concluso Laviscount.