"Emily in Paris a Roma non ha senso", battibecco a distanza tra Macron e Gualtieri: Chi ha ragione?

Un'intervista del presidente francese ha scatenato una querelle su dove debba continuare Emily in Paris dopo il finale della quarta stagione ambientato a Roma: per Macron deve tornare a Parigi, per Gualtieri sta benissimo a Roma. Ecco cosa sta succedendo.

Una volta bastavano la Gioconda, lo champagne e il prosecco a far litigare italiani e francesi. Al massimo una finale dei mondiali di calcio. Ma doveva arrivare ancora Emily in Paris. Quanto influente può essere una serie tv se finisce per far discutere due importanti esponenti politici? La simpatica e atavica rivalità tra italiani e cugini d'Oltralpe si rinnova grazie alla serie Netflix, ma stavolta a essere coinvolti sono direttamente il presidente francese Emmanuel Macron e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nelle ultime ore il loro battibecco sta attirando decisamente l'attenzione: ma su cosa stanno discutendo esattamente?

"Emily in Paris a Roma non ha senso", Macron attacca e Gualtieri risponde

Tutto è iniziato quando Emmanuel Macron, in un'intervista pubblicata da Variety, ha detto di voler "lottare duramente" affinché la protagonista della serie Netflix, interpretata da Lily Collins, torni a Parigi dopo il finale della quarta stagione in cui si trasferisce a Roma. La replica del sindaco di Roma è arrivata dopo poche ore. "Caro Emmanuel Macron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei", ha scritto il primo cittadino su X prima di commentare la vicenda in modo più approfondito rilasciando un'intervista a The Hollywood Reporter Roma.

Nell'intervista a Variety, Macron ha detto di essere "molto orgoglioso" di Emily in Paris, così come lo è sua moglie Brigitte Macron. La première dame ha addirittura fatto un cameo nella quarta stagione di Emily in Paris apparendo in prima persona nei panni di se stessa mentre mangia nello stesso ristorante in cui si trova Emily. Il presidente, poi, ha spiegato che la serie è "super positiva in termini di attrattiva per il Paese… un'ottima iniziativa" e ha detto di voler lottare affinché Emily rimanga a Parigi. "Emily in Paris a Roma non ha senso", ha detto senza troppi giri di parole.

La replica del sindaco di Roma

Dopo essere stato al gioco rispondendo con un tweet, Roberto Gualtieri ha commentato in modo serio la vicenda parlando con The Hollywood Reporter Roma. "Mi piacerebbe credere, o almeno sperare, che Macron stesse scherzando, perché dovrebbe sapere che una casa di produzione come Netflix non prende ordini dai capi di stato, né prende decisioni basate su pressioni politiche", ha detto il sindaco. Gualtieri si è anche chiesto se il presidente francese non abbia questioni più urgenti di cui occuparsi, citando tra le altre cose "un paio di guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente".

Il primo cittadino, poi, ha aggiunto di aver commentato le dichiarazioni di Macron su Emily in Paris anche con la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e di averci riso sopra. "Vediamo il trasferimento di Emily a Roma come una conferma che la nostra città sta diventando sempre più importante, e siamo piuttosto tranquilli riguardo alle decisioni di produzione di Netflix. Sanno quello che fanno. A dire il vero, pensiamo che forse il signor Macron dovrebbe solo rilassarsi un pò", ha concluso in tono scherzoso Gualtieri.

Ma quindi Emily torna a Parigi o resta a Roma?

Ma, alla fine, quali sono le reali intenzioni dei produttori di Emily in Paris? Emily tornerà a Parigi o resterà a Roma per gestire l'ufficio italiano dell'Agence Grateau e coltivare la sua relazione con il bell'italiano Marcello (Eugenio Franceschini)? L'ideatore della serie Darren Star ha detto di avere intenzione di tornare a girare a Roma nella quinta stagione, confermata da Netflix poco dopo l'uscita della seconda parte della quarta. "Abbiamo delle idee per poter tornare a Roma, per lasciare qualcosa. Abbiamo giocato non solo sulle differenze tra gli americani e gli italiani ma anche tra i francesi e gli italiani, quindi è abbastanza naturale", ha dichiarato in conferenza stampa. Nel video con cui Netflix ha annunciato il rinnovo per una quinta stagione, inoltre, vediamo Lily Collins bere un espresso italiano con accanto un tipico maritozzo romano. Tutto fa pensare che la quinta stagione ripartirà proprio da Roma ma, allo stesso modo, la Città Eterna sembra solo una tappa della più ampia avventura lavorativa e amorosa della direttrice marketing americana interpretata da Lily Collins. Macron e Gualtieri possono stare tranquilli: torneremo a litigare per altro.