Emily in Paris 5: Perché Camille Razat non ci sarà? L'attrice spiega il motivo per cui ha lasciato la serie

Nella quinta stagione di Emily in Paris non rivedremo Camille Razat, l'attrice che fin dalla prima stagione ha interpretato l'ex fidanzata di Gabriel. Ecco perché ha deciso di fare un passo indietro.

Prima dell'arrivo della quinta stagione di Emily in Paris, prevista entro la fin del 2025 su Netflix, i fan dovranno salutare uno dei personaggi storici della serie: Camille Razat, interprete di Camille, non tornerà nel prossimo ciclo di episodi. La notizia, che già circolava tra i fan, è diventata ufficiale quando Netflix ha inviato un comunicato sull'inizio delle riprese della prossima stagione in cui, nel cast, non viene citato il nome di Razat. L'attrice, quindi, è intervenuta per spiegare i motivi del suo addio alla serie.

Camille Razat lascia Emily in Paris: Le parole dell'attrice

A spiegare i motivi della sua uscita di scena è stata la stessa Camille Razat, che ha affidato a TVLine un sentito messaggio di addio:

"Dopo un viaggio incredibile, ho deciso di fare un passo indietro da Emily in Paris. È stata un’esperienza meravigliosa — piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Sono profondamente grata a Darren Star e a tutto il team di Netflix e Paramount per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di portare in vita Camille, lasciando sempre aperta la possibilità di un suo ritorno".

Razat ha inoltre aggiunto di sentire che il percorso del suo personaggio si sia concluso in modo naturale e che per lei sia arrivato il momento di "esplorare nuovi orizzonti". L'attrice sarà infatti protagonista di due nuove produzioni in arrivo: la miniserie Nero su Netflix e la serie crime Les Disparues de la Gare su Disney+.

Intervista: Stagione 4 - Parte 2: La nostra video intervista a Ashley Park, Lucas Bravo e Camille Razat - HD

Un addio narrativamente coerente

La quarta stagione, lo ricorderete, si è chiusa con importanti sviluppi per Camille. Dopo aver affrontato una gravidanza che si è poi rivelata un falso allarme, l'ex fidanzata di Gabriel (Lucas Bravo) ha capito di voler diventare madre e ha annunciato ad Emily la decisione di adottare un bambino. Il suo rapporto con la fidanzata Sofia si è concluso, così come ogni legame sentimentale con Gabriel, segnando un punto di svolta definitivo nel suo arco narrativo. Secondo l'ideatore della serie, Darren Star, Camille “resta parte del mondo della serie”, anche se non è chiaro quanto sarà presente nelle stagioni future. “I personaggi possono entrare e uscire da una serie,” ha detto, lasciando intendere che un ritorno non è escluso.

Emily in Paris: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella prossima stagione

Le riprese della quinta stagione inizieranno a maggio a Roma, per poi proseguire a Parigi durante l'estate. Tornerà sul set gran parte del cast principale, tra cui Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine).

La nuova stagione ripartirà quindi da Roma, con Emily divisa tra le sue passioni, il lavoro e un'inaspettata attrazione per una nuova città e per Marcello. Con Gabriel che ha bussato alla sua porta, la giovane direttrice marketing si troverà ora davanti a scelte che potrebbero cambiare per sempre la sua vita, ancora una volta.