Emily in Paris 5, Alfie ci sarà! Lucien Laviscount torna a tempo pieno nella prossima stagione

Nella quinta stagione di Emily in Paris rivedremo, nuovamente come regolare, l'uomo d'affari che aveva rubato il cuore a Emily: ecco cosa sappiamo sul ritorno di Lucien Laviscount e del suo Alfie.

Il triangolo amoroso di Emily si trasforma in un rettangolo nella quinta stagione di Emily in Paris? Quel che è certo è che le cose si complicheranno ulteriormente nei prossimi episodi della comedy romantica di Netflix. Deadline fa sapere che Alfie, uno dei personaggi più amati dal pubblico, ricoprirà nuovamente un ruolo centrale nella prossima stagione. L'attore Lucien Laviscount, che interpreta il sarcastico e affascinante banchiere britannico, è stato promosso a membro regolare del cast e tornerà quindi a tempo pieno.

Alfie e Emily: Un amore complicato

Alfie, un banchiere inglese che si è trasferito a Parigi, è stato introdotto nella seconda stagione della serie come personaggio ricorrente. La sua presenza nella comedy romantica creata da Darren Star è diventata sempre più importante, conquistando i cuori dei fan. Nella terza stagione Emily (Lily Collins) si è trovata a dover scegliere tra lui e il suo vicino di casa, lo chef Gabriel (Lucas Bravo). A causa di altri impegni, Laviscount era tornato a essere un personaggio ricorrente nella quarta stagione, comparendo solo in quattro episodi, tra cui l’episodio di apertura e quello finale. La quarta stagione, lo ricorderete, si era aperta con Emily che cercava di farsi perdonare da Alfie, dopo lo scandalo al matrimonio di Camille e Gabriel. Alfie, che pure era pronto a perdonarla, dopo un ballo in maschera aveva però visto Emily andare via con Gabriel.

Emily in Paris 5: Le anticipazioni della quinta stagione e l'incognita Gabriel

Al termine della quarta stagione, Alfie sembrava aver voltato pagina, raccontando a Emily di avere una nuova fidanzata. Nel finale, lo abbiamo visto incoraggiare Gabriel a lottare per Emily, mentre lei sembra essersi ormai sistemata a Roma con il suo nuovo compagno, Marcello (Eugenio Franceschini). Cosa dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione? Il futuro di Alfie è incerto: non sappiamo se continuerà a ricoprire il ruolo di socio in affari di Antoine oppure se tornerà nel mazzo di carte di interessi amorosi di Emily. C'è ancora incertezza anche sul ritorno di Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel, dopo che l'attore aveva messo in dubbio la sua presenza futura nella serie, a causa dell’evoluzione del suo personaggio. Pare, però, che le trattative con Bravo siano ancora in corso e che ci siano segnali positivi su un rinnovo del suo contratto.

Dal punto di vista dell'ambientazione, ormai è quasi certo che la serie tornerà a Parigi dopo la parentesi romana negli episodi finali della quarta stagione. Le riprese, come anticipa Deadline, ripartiranno proprio dalla capitale francese dal prossimo mese di aprile.