Emily in Paris 5 ci sarà? Tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione

Emily in Paris ha concluso la quarta stagione a Roma, ma ci sarà una quinta? Darren Star, creatore della serie, ha alcune idee in mente.

ìIl finale della quarta stagione di Emily in Paris spinge il pubblico ad interrogarsi sul futuro di Emily Cooper (Lily Collins) in casa Netflix: avrà una quinta stagione? Il colosso dello streaming al momento non ha confermato ufficialmente la realizzazione di un prossimo ciclo di episodi ma, data la piega degli eventi, è chiarissima la speranza di Darren Star. Seguendo il buon esempio di Lizze McGuire, Emily Cooper ha deciso di correre il rischio e di concedersi il lusso della vacanza, prendendo le distanze dall’ambiente parigino diventato ultimamente fin troppo pesante per recarsi a Roma. E per una volta no, non si tratta di lavoro: a spingerla verso la Città Eterna è Marcello Muratori. D’accordo, sarà pur un imprenditore alla ricerca di un’agenzia di marketing, ma Emily non è interessata alla sua azienda (non subito, almeno, o non del tutto) e accetta il suo invito a Roma per conoscerlo meglio. Non avrebbe mai immaginato che quel weekend si sarebbe trasformato in un’opportunità di vita. Da Paris, Darren Star potrebbe proporre uno spin-off di Emily in Rome?

Emily in Paris, ci sarà una quinta stagione? Cosa spera Darren Star

Il finale della quarta stagione segna un nuovo capitolo per Emily Cooper. Da Parigi, pare che si trasferirà a Roma per gestire il nuovo ufficio italiano dell’Agence Grateau per volere di Sylvie. Di conseguenza avrà più tempo a disposizione per frequentare Marcello (Eugenio Franceschini). Ma anche gli altri personaggi vanno incontro a grandi cambiamenti. Mindy, ad esempio, ha lasciato Nico dopo un’accesa discussione al termine della quale quest’ultimo le ha chiesto di ritirarsi dall’Eurovision per non intaccare la sua immagine. L’Eurovision non è più un’opzione per Mindy, ma esibirsi in una piazza romana con un inedito ha dato i suoi frutti, perché tornerà in TV come giudice di Chinese Popstar. Intanto a Parigi Genevieve, la figliastra di Sylvie, ha puntato Gabriel ma lo chef non ha ancora dimenticato Emily e cercherà di raggiungerla a Roma. Le premesse per una quinta stagione sono state tutte ben fissate con questo scoppiettante finale, ma Netflix non ha ancora confermato il da farsi. Una delle domande più gettonate in merito al futuro di Emily riguarda la sua permanenza a Roma: potrebbe dare il via ad uno spin-off? Sul tema interviene Darren Star. Il creatore della Serie TV ha raccontato a Deadline che il trasferimento dell’esperta di marketing potrebbe non essere poi così a lungo termine:

Non ha cambiato il suo nome Instagram in Emily in Rome. Potrebbe lavorare occasionalmente a Roma, l’azienda di Sylvie ha un ufficio lì ed Emily lo sta mettendo in piedi. Non credo che questo implichi necessariamente un trasferimento permanente, nella mia mente, non lo è sicuramente per Roma. Non lasceremo Parigi.

Ai microfoni di Deadline, Darren Star ha precisato di aver proposto il finale della quarta stagione come qualcosa "da collegare ad altre stagioni", per cui spera in una quinta stagione dove poter approfondire anche le conseguenze della scelta di Sylvie, che si è imposta intaccando la vita personale di Emily.

Credo che Sylvie abbia sentito di dover ottenere quel pezzo di business, anche a spese della vita personale di Emily. E penso che, se dovessimo avere una quinta stagione, ci saranno più colpi di scena su questa storia. Sylvie ha molta fiducia in Emily, ma penso anche che abbia agito in modo piuttosto egoistico al tempo stesso.

Le dichiarazioni del regista Andrew Fleming

Anche il regista della serie Andrew Fleming ha detto la sua sul futuro della serie, sperando in un rinnovo. A proposito della possibilità di una quinta stagione ha dichiarato a Entertainment Weekly:

"Non ho novità da condividere. Nessuno ne ha. Penso che siamo fiduciosi che ce ne saranno altre. Voglio dire, al momento è tutto nelle mani di Netflix. Lo spero davvero".

E anche lui ha fatto intendere che, in caso di rinnovo per una quinta stagione, Roma potrebbe tornare a essere una location centrale, sebbene Parigi rimanga il cuore pulsante della serie. "Emily per il momento è a Roma, lo è almeno nel futuro immediato. Non credo che non torneremo più a Parigi, ma per ora è a Roma", sono state le sue parole.